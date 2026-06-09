Stufe vor Ritterschlag: Jürgen Klopp wird in Grossbritannien geehrt

In Liverpool wird er längst wie ein Held verehrt, nun kommt eine Auszeichnung des Königshauses dazu. «Sir Jürgen» wird sich Klopp aber wohl kaum nennen können.

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Der frühere Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat einen Orden des britischen Königshauses erhalten. Wie Sportfive mitteilte, wurde die deutsche Trainerlegende für «ausserordentliche Dienste am Fussball und seinem andauernden Beitrag für die Menschen in Liverpool» ehrenhalber zum Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE) ernannt.

Jürgen Klopp bei einem Benefiz-Spiel in Liverpool im März. Bild: keystone

Die Auszeichnung ist knapp unterhalb des Ritterschlags angesiedelt. Nicht-Briten können aber nur ehrenhalber in den Orden aufgenommen werden. Sollte Klopp je noch ganz in den Ritterstand erhoben werden, dürfte er daher den Titel «Sir» wohl nicht im Namen führen – ausser er würde noch die britische Staatsbürgerschaft annehmen.

Zeremonie-Informationen stehen noch aus

Für Klopp ist es nicht die erste staatliche Auszeichnung. Vor zwei Jahren überreichte ihm der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den deutschen Bundesverdienstorden. In der Bundesliga hatte der Trainer zuvor den FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund zu Erfolgen geführt. Heute ist er globaler Fussballchef im Red-Bull-Kosmos.

In Grossbritannien werden Orden durch Mitglieder der Königsfamilie verliehen. Wer Klopp die Auszeichnung überreicht und wo die Zeremonie stattfindet, war zunächst nicht bekannt.

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