Guter Auftritt: Simon Ehammer springt in Brüssel auf Platz 3

Simon Ehammer verpasst den Gewinn seines dritten Diamanten. Beim Final der Diamond League in Brüssel wird der Schweizer Weitspringer aber guter Dritter.

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Seine Bestweite des Abends stellte Ehammer im sechsten und letzten Versuch auf: Der 26-jährige Appenzeller erreichte 8,23 m. Damit verbesserte er sich gegenüber den Meetings in Zürich (8,14) und Lausanne (8,13) leicht, blieb aber sechs Zentimeter unter seiner Silberweite von der EM in Birmingham.

Flieg, Simon, flieg: Simon Hammer bestätigt einmal mehr, dass er zur Weltspitze im Weitsprung gehört. Bild: keystone

Mit 8,46 m ging der Sieg an den Jamaikaner Tajay Gayle, Weltmeister von 2019 in Doha und Silbergewinner der letztjährigen WM in Tokio. Gayle hatte die Diamond Trophy bereits 2024 gewonnen – ebenfalls in Brüssel. Zweiter wurde Miltiadis Tentoglou mit 8,40 m. Der Grieche gewann in dieser Saison vier Wettkämpfe der Diamond League und wurde in Birmingham Europameister.

Angesichts der nicht einfachen Windverhältnisse sei er mit seiner Leistung sehr zufrieden, sagte Ehammer im Interview mit SRF.

«Dass wieder einmal ein Sprung über 8,20 gelungen ist, ist gut für das Gefühl.»

Er fühle sich auch bereit für die nächste Woche stattfindenden World Athletics Ultimate Championships in Budapest, bei denen dem Sieger ein Preisgeld von 150'000 Dollar winkt. (sda)