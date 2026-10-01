Messi übernimmt spanischen Zweitligisten

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Lionel Messi: Der Weltmeister ist nun auch Klubbesitzer. (Archivbild) Bild: keystone

Lionel Messi bringt sich als Geschäftsmann in den spanischen Fussball ein. Der Argentinier soll den Zweitligisten CD Eldense aus der Provinz Alicante voranbringen.

Superstar Lionel Messi ist jetzt offizieller Klubbesitzer des spanischen Zweitligisten CD Eldense. «Der Club Deportivo Eldense gibt offiziell bekannt, dass Leo Messi den Verein übernommen hat, womit eine neue und spannende Etappe in der über hundertjährigen Geschichte des Vereins beginnt», teilte der Klub aus der Provinz Alicante mit.

Der 1921 gegründete Verein gehe diese neue Etappe mit dem Ziel an, «sich im Profifussball zu etablieren und weiterzuentwickeln und gleichzeitig seine Wurzeln, seine Geschichte und seine 'Azulgrana'-Identität zu vermitteln», hiess es weiter. Die Transaktion müsse noch von dem Obersten Sportrat genehmigt werden. Das gilt jedoch als Formsache. Zu den finanziellen Bedingungen machte der Verein keine Angaben. (sda/dpa)