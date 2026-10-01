So sieht das neue Logo von Newcastle United aus. Bild: newcastle united

Newcastle United präsentiert neues Logo – und es hat sich kaum etwas geändert

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Erstmals seit 1988 hat Newcastle United ein neues Logo vorgestellt. Doch keine Angst, es ist nicht so schlimm, wie bei vielen anderen neuen Vereinswappen. Die Magpies haben nur geringfügige Änderungen vorgenommen. So wurden vor allem Details gestrichen und das Logo so vereinfacht.

Dies, weil diese «auf den modernen Plattformen nicht mehr so dargestellt werden, wie sie es sollten». Auf Handy-Bildschirmen, den Fernsehgrafiken oder auch dem Trikot würden einzelne Elemente des alten Logos ihre Form verlieren und verschwimmen.

Hier nochmal zum Vergleich:

Das alte Logo. bild: wikipedia

Das neue Logo. Bild: newcastle united

Gleichzeitig sollte das Logo seine Bedeutung nicht verlieren. David Hopkinson, CEO des Saudi-Klubs, erklärte: «Unser Wappen stammt vom Wappen der Stadt und das ist noch immer so. Es würdigt unsere Herkunft und steht für das, was wir heute sind.» Im Prozess der Suche nach einem neuen Logo, der vor zwei Jahren begann, wurden deshalb auch die Fans miteinbezogen. Diese hätten verstanden, dass das Logo aus Darstellungsgründen modernisiert werden müsse, stellten aber auch klar: Das Logo soll so wenig wie möglich verändert werden – und auf keinen Fall soll es ein rundes Wappen geben. So wie es beispielsweise bei Manchester City passiert ist.

Daraus entstanden drei kaum unterscheidbare Vorschläge, über welche die Fans vor einigen Monaten abstimmen durften. Zwei Drittel der rund 27'000 Fans entschieden sich für das nun neue Logo.

Das neue Wappen werde ab sofort genutzt und nach und nach implementiert. Auf den Trikots von Fabian Schär und Co. wird es erstmals im letzten Heimspiel der Saison im Mai zu sehen sein. (nih)