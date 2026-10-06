Mit seinem 125. Einsatz für England egalisiert Harry Kane den Rekord von Peter Shilton. Bild: keystone

Harry Kane trifft an seinem Rekordabend doppelt – Spanien bleibt ungeschlagen

Während Harry Kane an seinem historischen Rekordabend England zu einem 3:0-Sieg über Tschechien schiesst, muss Spanien hart arbeiten. Zwei Tore von Mikel Merino sichern den Spaniern spät das 2:1 gegen Kroatien. Und Slowenien verhindert den vorzeitigen Schweizer Gruppensieg.

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England – Tschechien 3:0

Die englische Nationalmannschaft hat in der Nations League einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen Tschechien gefeiert. Angeführt von einem überragenden Harry Kane liessen die «Three Lions» den Gästen keine Chance.

Ein Eigentor von Vladimir Coufal nach einer knappen halben Stunde (27.) ebnete den Engländern den Weg. Noch vor der Pause baute Bayern-Stürmer Kane die Führung nach Vorarbeit von Morgan Rogers auf 2:0 aus (40.). In der zweiten Halbzeit drückte England weiter aufs Tempo. Nachdem Kane zunächst mit einem Distanzschuss nur die Latte getroffen hatte (54.), machte er es kurz darauf besser: Nach einem Eckball von Lewis Hall schraubte er sich in die Höhe und nickte zum 3:0-Endstand ein (57.).

Harry Kane 2nd goal in England vs Czech Republic UEFA Nations League game. https://t.co/HLd9djuRRG — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) October 6, 2026

Für den Captain war es ein historischer Dienstagabend: Im legendären Londoner Wembley-Stadion krönte er sich mit seinem 125. Einsatz zum englischen Rekordnationalspieler. Der Stürmer zog damit mit dem bisherigen Rekordhalter Peter Shilton gleich. Der Torhüter war zwischen 1970 und 1990 für die Engländer aufgelaufen.

England - Tschechien 3:0 (2:0).

London. SR Gözübüyük (NED).

Tore: 27. Coufal (Eigentor) 1:0. 40. Kane 2:0. 57. Kane 3:0. - Bemerkungen: 125. Länderspiel von Harry Kane (englischer Rekord). 54. Lattenschuss Kane.

Kroatien – Spanien 1:2

Die spanische Nationalmannschaft bleibt das Mass aller Dinge im internationalen Fussball. Auch im 42. Spiel in Serie blieb der Weltmeister ungeschlagen – und das trotz eines harten Stücks Arbeit gegen Kroatien.

Zunächst sah es so aus, als könnten die Kroaten die historische Serie der Spanier durchbrechen. Ivan Perisic brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung. Die Spanier, die zur Pause Mikel Merino für Alejandro Baena brachten (46.), fanden in der zweiten Hälfte jedoch die passende Antwort. Joker Merino stand nach einer Stunde goldrichtig, als er einen verunglückten Klärungsversuch von Josip Stanisic nach Vorarbeit von Dani Olmo zum 1:1 verwertete (61.).

Die Kroaten schwächten sich in der Folge selbst: Torschütze Perisic sah in der 80. Minute wegen eines Fouls an Marc Cucurella die Gelb-Rote Karte. Diese Überzahl wussten die Spanier spät zu nutzen: Erneut war es Merino, der nach einer Flanke von Martin Zubimendi aus der Drehung zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer für «La Roja» traf (88.).

🚨🌍 | GOAL: MIKEL MERINO WITH A BRACE! WHAT A GOLAZO! YES, SPAIN SEALS THE COMEBACK! WOW! 🇭🇷 Croatia 1-2 Spain 🇪🇸 https://t.co/qg6rl87ti6 — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 6, 2026 Der Siegtreffer von Mikel Merino.

Kroatien - Spanien 1:2 (1:0).

Split. SR Lambrechts (BEL).

Tore: 17. Perisic 1:0. 61. Merino 1:1. 88. Merino 1:2.

Bemerkungen: 80. Gelb-Rote Karte gegen Perisic (Kroatien).

Schottland – Slowenien 1:2

Slowenien gewinnt auswärts gegen Schottland 2:1 und ist somit das einzige Team, das die Schweiz in den beiden letzten Runden noch von Platz 1 der Gruppe verdrängen kann.

Die Gäste gerieten in Glasgow zunächst in Rückstand. In der zweiten Halbzeit drehte das Team von Trainer Bostjan Cesar das Geschehen aber mit Toren von Aljosa Matko und Danijel Sturm.

Slowenien feierte in Schottland einen Auswärtssieg. Bild: keystone

Slowenien ist mit fünf Punkten Rückstand der erste Verfolger der Schweiz. Am Freitag, 13. November, kommt es in Ljubljana zum direkten Duell der beiden Teams. (nih/sda)

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