Super League live: FC Luzern – GC und Lugano – Yverdon im Ticker

Beide bräuchten einen Sieg – Luzern empfängt GC ++ Servette verpasst Sprung an Spitze

Luzern – GC (live)

Vier Spiele in Serie hat der FC Luzern nicht mehr gewonnen. Die super in die Saison gestarteten Innerschweizer sind dadurch auf Platz 6 abgerutscht. Mit einem Sieg gegen die Grasshoppers könnte das Team von Mario Frick aber wieder auf Platz 4 vorrücken.

Einen Erfolg könnte aber auch der Gegner gebrauchen. Der letzte Sieg von GC liegt ebenfalls fünf Partien zurück, die Zürcher stehen nur einen Punkt vor Schlusslicht Winterthur auf Platz elf. Auf diesem werden sie auch am Sonntagabend stehen – dennoch täte GC gut daran, den Abstand auf die Plätze über dem Strich nicht zu gross werden zu lassen. Ansonsten könnte es für Trainer Marco Schällibaum ziemlich eng werden.

Das Spiel siehst du wie die Partie Lugano – Yverdon ab 16.30 Uhr hier im Liveticker.

Lausanne – Servette 1:0

Lausanne ist das Team der Stunde in der Super League. Das Team von Trainer Ludovic Magnin feiert mit dem 1:0 gegen Servette in einer attraktiven Partie den vierten Zu-Null-Sieg in Folge.

Servette hätte mit einem Dreier den FC Zürich wieder als Leader abgelöst. Diese Aussicht schien die Genfer jedoch mehr zu lähmen, jedenfalls war Lausanne vor 11'274 Zuschauern lange Zeit die klar bessere Mannschaft auf dem Platz. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Noë Dussenne in der 17. Minute per Penalty, nachdem der Genfer Verteidiger Steve Rouiller dem wirbligen Alvyn Sanches auf den Fuss gestanden war.

Servette unterliegt Lausanne und verpasst so die Chance auf Platz 1. Bild: keystone

In der Folge erspielten sich die deutlich zweikampfstärkeren Waadtländer einige gute Chancen, auf 2:0 zu erhöhen. In der 30. Minute beispielsweise traf Dussenne nach einem Eckball von Fousseni Diabate aus bester Position den Ball nicht richtig. In der 75. Minute blockte Gaël Ondoua einen Schuss von Sanches, der sonst getroffen hätte.

Die mangelnde Effizienz rächte sich am Ende nicht. Von Servette kam lange viel zu wenig. Erst am Ende lehnten sich die Gäste gegen die Niederlage auf. In der 85. Minute köpfte Ondoua knapp am Tor vorbei, in der 92. Minute vergab Rouiller völlig freistehend eine gute Chance mit dem Kopf. Zuvor hatten die Genfer bloss zwei harmlose Schüsse auf das Tor des Lausanner Keepers Karlo Letica zu Stande gebracht.

Für Lausanne war es der zweite Sieg in den letzten neun Duellen gegen Servette, das die erste Niederlage nach fünf Siegen und drei Unentschieden kassierte.

Lausanne-Sport - Servette 1:0 (1:0)

11'274 Zuschauer. SR Fähndrich.

Tor: 17. Dussenne (Penalty) 1:0.

Lausanne-Sport: Letica; Mouanga, Sow, Dussenne, Poaty (76. Polster); Sanches (87. Pafundi), Roche, Bernede (59. Koindredi); Okou, Ajdini (76. Sène), Diabaté (59. de la Fuente).

Servette: Mall; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Magnin; Ondoua, Cognat; von Moos (57. Keyan Varela), Stevanovic (84. Simbakoli), Kutesa; Crivelli (76. Guillemenot).

Verwarnungen: 16. Rouiller, 77. Mouanga. (nih/sda)