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Super League: Luzern gegen Thun live im Ticker

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Besondere Partie für Bertone: Punktet Meister Thun zum Saisonauftakt in Luzern?

25.07.2026, 19:30
  • Nur sechs Tage nach dem Ende der Weltmeisterschaft beginnt bereits wieder die neue Saison in der Super League. Dabei kommt es gleich zum Auftakt am Samstag zu drei interessanten Begegnungen.
  • Bereits um 18 Uhr kam es zu den Begegnungen Servette – Basel und Lausanne – GC. Im ersten Abendspiel der Saison gastiert der Sensationsmeister aus Thun ab 20.30 Uhr in Luzern. Es wird eine besondere Partie für Leonardo Bertone. Der Mittelfeldspieler wechselte im Sommer von Thun nach Luzern und gleich im ersten Spiel der Saison trifft er auf seinen alten Verein. (riz/sda)
Aus Protest: GC-Fans ziehen im Regelzug mehrmals die Notbremse und zünden Pyros

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