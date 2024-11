Israel setzt Angriffe in Gaza und Libanon fort +++ WHO fordert Soforthilfe für Gaza

«Basel hat sich sehr um mich bemüht » – Rechtsverteidiger Joe Mendes im Porträt

Am 2. September 2024 wechselte der 21-jährige Rechtsverteidiger Josafat Mendes auf den letzten Drücker vom SC Braga per Leihe mit Kaufoption zum FC Basel. Ein Porträt über einen jungen aus Schweden, der in der Schweiz schnell Stammspieler und heimisch geworden ist und der mit dem FCB Grosses vorhat.

«Kein Aufgebot» steht auf dem Matchblatt hinter dem Namen Joe Mendes, als der FC Basel am 26. August 2021 bei Hammarby IF gastiert. Es sollte ein denkwürdiges Spiel werden, in dem Arthur Cabral den FCB per Elfmeter ins Elfmeterschiessen rettet, wo dann tatsächlich trotz zwischenzeitlichen 0:3-Rückstands noch der Einzug in die Gruppenphase der Conference League gelingt. Mendes hatte einen Monat zuvor gegen Maribor für die erste Mannschaft debütiert und erinnert sich: «Das gegen Basel war ein hartes Spiel. Ich war damals in der Kabine und das Ausscheiden in extremis tat weh.»