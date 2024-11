Der FCB bestätigt auch in Yverdon seine gute Form. Bild: keystone

Basel deklassiert Yverdon und ist vorerst Leader – Winti feiert wichtigen Sieg

Der FC Basel bekundet in Yverdon keine Probleme. Die formstarke Mannschaft von Fabio Celestini gewinnt 4:1. Der FC Winterthur kommt gegen Lausanne-Sport zum 1:0-Heimsieg.

Yverdon – Basel 1:4

Der FC Basel bestätigt seine gute Form. Die Mannschaft von Fabio Celestini gibt sich beim 4:1 in Yverdon keine Blösse.

Es lief im für einmal fast ausverkauften Stade Municipal rund für den FCB und seine zahlreich mitgereisten Fans. Nur eine halbe Stunde lang arbeitete sich der Favorit an der dichten Abwehr der Waadtländer erfolglos ab. Dann traf Captain Dominik Schmid mit einem abgefälschten Weitschuss zum 1:0. Weil Yverdon nach der Roten Karte gegen Anthony Sauthier für ein grobes Foul (19.) nur noch zu zehnt spielte, war der Führungstreffer schon fast eine Entscheidung.

Sauthier fliegt früh vom Platz. Video: SRF

Während Sauthiers 100. Einsatz für Yverdon früh endete, konnte Basel zur Kür ansetzen. Bénie Traoré traf noch vor der Pause nach einer herrlichen Kombination mit Assist von Xherdan Shaqiri zum 2:0. In der zweiten Hälfte waren Leon Avdullahu und Kevin Carlos erfolgreich. Für den von Yverdon gekommenen Kevin Carlos war es wie für Traoré der sechste Saisontreffer.

Traoré trifft nach herrlichem Shaqiri-Pass. Video: SRF

Basel brilliert generell im Sturm. Mit 35 Toren in nunmehr 14 Spielen besitzt der FCB den mit Abstand erfolgreichsten Angriff der Liga. Yverdon hingegen schoss in den letzten drei Spielen nur einen Treffer: das 1:4 von Mauro Rodrigues zu einem Zeitpunkt, als es für die Waadtländer gegen Basel nichts mehr zu gewinnen gab.

Basel grüsst zumindest kurzfristig von der Tabellenspitze. Bild: keystone

Yverdon - Basel 1:4 (0:2)

4250 Zuschauer. - SR Wolfensberger.

Tore: 32. Schmid (Mendes) 0:1. 45. Traoré (Shaqiri) 0:2. 51. Avdullahu 0:3. 60. Kevin Carlos (Ajeti) 0:4. 89. Mauro Rodrigues (Alves) 1:4.

Yverdon: Bernardoni; Gunnarsson (46. Alves), Christian Marques, Tijani; Sauthier, Gnakpa (79. Sylla), Céspedes (46. Kacuri), Le Pogam; Aké, Komano (71. Ntelo), Hautier (46. Mauro Rodrigues).

Basel: Hitz; Mendes (58. Leroy), Barisic (70. Adjetey), Vouilloz, Schmid; Romário Baró, Avdullahu (58. Ajeti); Kade, Shaqiri (79. Sigua), Traoré (57. Soticek); Kevin Carlos.

Bemerkungen: 19. Rote Karte gegen Sauthier (grobes Foul).

Verwarnungen: 45. Traoré, 62. Mauro Rodrigues, 66. Kade, 85. Kevin Carlos.

Winterthur – Lausanne 1:0

Der FC Winterthur gewinnt zum dritten Mal in dieser Saison. Fabian Frei trifft zum 1:0-Heimsieg gegen Lausanne-Sport.

Nach vier Siegen in Folge endete die Serie von Lausanne-Sport ausgerechnet beim bisherigen Schlusslicht. Die Waadtländer konnten nur in der Startphase ihre Formstärke beweisen. Danach wurde der FC Winterthur immer stärker und belohnte sich in der 51. Minute. Fabian Frei, der vor 20 Jahren als Junior vom FCW zum FC Basel gezogen war und in diesem Sommer zurückgekehrt ist, traf mit einem schönen Schlenzer zum wichtigen Sieg.

Fabian Frei schiesst Winterthur zum Sieg. Video: SRF

Vor der Pause hatte Lausannes Goalie Karlo Letica zweimal stark pariert. Beim Schuss von Frei war der Kroate noch leicht am Ball, konnte aber den ersten Gegentreffer nach sieben Stunden und vier Zu-Null-Siegen nicht verhindern. Winterthur gab vorerst das Schlusslicht an die Grasshoppers ab, die am Sonntag gegen St. Gallen spielen.

Bild: keystone

Winterthur - Lausanne-Sport 1:0 (0:0)

SR Gianforte.

Tor: 51. Frei (Lukembila) 1:0.

Winterthur: Kapino; Sidler (86. Stillhart), Lekaj, Mühl, Schättin; Arnold (46. Durrer), Frei; Burkart (80. Fofana), Di Giusto (86. Araz), Lukembila; Baroan (65. Bajrami).

Lausanne-Sport: Letica; Mouanga (46. Giger), Sow, Dussenne, Poaty; Sanches, Roche (81. Oviedo), Bernede (62. Koindredi); Okou, Ajdini (46. Sène), Diabaté (62. de la Fuente).

Verwarnungen: 38. Mouanga, 66. Sène, 68. Dussenne, 75. Schättin. (abu/sda)