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WM 2026: Spanien gegen Österreich live im Stream und Ticker

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Schwierige Aufgabe für Österreich: Gibt es gegen Europameister Spanien ein Wunder?

02.07.2026, 20:0002.07.2026, 20:44
  • WM-Mitfavorit trifft am Donnerstagabend um 21 Uhr auf die österreichische Nationalmannschaft. Die ÖFB-Auswahl geht nach ihrem Beinahe-Scheitern in der Gruppenphase als klarer Aussenseiter in den Sechzehntelfinal gegen den Europameister. Die Partie findet in Los Angeles statt.
  • Um 1 Uhr kommt es dann zum Spiel zwischen Portugal und Kroatien und dem Duell zwischen den Altstars Cristiano Ronaldo (41) und Luka Modric (40).
  • Für die Schweiz geht es an der Fussball-WM am frühen Freitagmorgen (5.00 Uhr Schweizer Zeit) um den Einzug in die Achtelfinals. Die Mannschaft von Trainer Murat Yakin spielt in Vancouver gegen Algerien. Die Mannschaft von Trainer Murat Yakin spielt in Vancouver gegen Algerien.
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