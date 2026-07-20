Kylian Mbappé hat sich zum zweiten Mal in Folge den Goldenen Schuh als bester WM-Torschütze gesichert. Der 27-jährige Franzose gewann die Auszeichnung mit 10 Toren vor Lionel Messi, der auf 8 Treffer kam. Schon in Katar vor vier Jahren schwang Mbappé vor Messi obenaus.Der Stürmer von Real Madrid machte die Differenz im Spiel um Platz 3. Bei der 4:6-Niederlage gegen England erzielte er zwei Tore, während Messi im Final gegen Spanien (0:1) ohne Torerfolg blieb. Mit insgesamt 22 WM-Treffern liegt Mbappé auch in der ewigen Torschützenliste an der Spitze, einen Treffer vor Messi.Als bester Spieler des Turniers wurde der spanische Captain Rodri gewählt. Der Spielmacher von Manchester City folgt auf Messi, der sich die Auszeichnung vor vier Jahren zum zweiten Mal nach 2014 gesichert hatte. Mit Unai Simon (bester Goalie) und Innenverteidiger Pau Cubarsi (bester junger Spieler) gingen zwei weitere individuelle Auszeichnungen an spanische Weltmeister. (nih/sda)