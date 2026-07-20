Spaniens Weltmeister sind am Nachmittag in Madrid eingetroffen. Noch auf dem Rollfeld posierte Captain Rodri mit dem WM-Pokal. Am Abend soll der Titelgewinn ordentlich gefeiert werden.
WM-Tagesticker
Keyne Yamal (3) begeistert Fans +++ Spaniens Weltmeister schon in der Heimat
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 fand in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
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Der Pokal ist da!
Das beste Spielzeug der Welt
Nach dem WM-Final wurden nicht nur Spaniens Spieler gefeiert. Auf dem Rasen begeisterte auch Lamine Yamals kleiner Bruder die Zuschauer. Der süsse Keyne ist drei Jahre alt und durfte unter anderem mit dem WM-Pokal posieren. Was für ein Spielzeug!
July 20, 2026
Weltmeister die neue Nummer 1
Dank dem WM-Triumph hat Spanien auch die Spitze der FIFA-Weltrangliste erobert. Es löste Titelverteidiger Argentinien ab. Während sich die Schweiz von Rang 19 auf Rang 14 verbesserte, büsste Deutschland nach seiner schwachen WM-Endrunde zwei Plätze ein. Es belegt noch Rang 12. (ram)
Van Bommel für Garcia in Belgien?
Belgien hat sich nach dem Viertelfinal-Einzug an der Fussball-WM von Trainer Rudi Garcia getrennt. Der bis Ende Juli gültige Vertrag des 62-Jährigen werde nicht verlängert, teilte der belgische Verband am Montag mit. Der Franzose hatte das Amt Anfang 2025 von Domenico Tedesco übernommen und das Team um die Routiniers Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku bis in die WM-Viertelfinals geführt. Dort war beim 1:2 gegen den späteren Weltmeister Spanien Schluss.
Favorit auf Garcias Nachfolge ist Berichten zufolge der frühere Bayern-Star Mark van Bommel (Bild). Der 49-jährige Niederländer hat als Trainer unter anderem bereits für Eindhoven, Wolfsburg und Royal Antwerpen gearbeitet. (ram/sda/dpa)
Favorit auf Garcias Nachfolge ist Berichten zufolge der frühere Bayern-Star Mark van Bommel (Bild). Der 49-jährige Niederländer hat als Trainer unter anderem bereits für Eindhoven, Wolfsburg und Royal Antwerpen gearbeitet. (ram/sda/dpa)
So transportiert man einen WM-Pokal
Cucurella verlässt das Stadion mit dem wertvollsten Gepäckstück des Abends – lässig verstaut in einem Plastiksack.
جنون والله كوكوريلا حاط لقب كاس العالم بكيس💀 pic.twitter.com/729xxiLdz0— مُ (@6x7xi_) July 20, 2026
Mexikaner zeigt argentinischen Fans die Rote Karte
Argentinische Fans beschimpfen einen mexikanischen Fan, weil er Spanien anfeuert – seine Antwort ist einfach nur cool!
Argentina fans insulted a Mexican fan for rooting for Spain, but he hit back by flashing them a red card and dancing in front of them. 😂🇲🇽🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/dRO3oNSU6W— The Saviour (@TheSaviour) July 20, 2026
Mbappé Torschützenkönig, Rodri bester Spieler
Kylian Mbappé hat sich zum zweiten Mal in Folge den Goldenen Schuh als bester WM-Torschütze gesichert. Der 27-jährige Franzose gewann die Auszeichnung mit 10 Toren vor Lionel Messi, der auf 8 Treffer kam. Schon in Katar vor vier Jahren schwang Mbappé vor Messi obenaus.
Der Stürmer von Real Madrid machte die Differenz im Spiel um Platz 3. Bei der 4:6-Niederlage gegen England erzielte er zwei Tore, während Messi im Final gegen Spanien (0:1) ohne Torerfolg blieb. Mit insgesamt 22 WM-Treffern liegt Mbappé auch in der ewigen Torschützenliste an der Spitze, einen Treffer vor Messi.
Als bester Spieler des Turniers wurde der spanische Captain Rodri gewählt. Der Spielmacher von Manchester City folgt auf Messi, der sich die Auszeichnung vor vier Jahren zum zweiten Mal nach 2014 gesichert hatte. Mit Unai Simon (bester Goalie) und Innenverteidiger Pau Cubarsi (bester junger Spieler) gingen zwei weitere individuelle Auszeichnungen an spanische Weltmeister. (nih/sda)
Der Stürmer von Real Madrid machte die Differenz im Spiel um Platz 3. Bei der 4:6-Niederlage gegen England erzielte er zwei Tore, während Messi im Final gegen Spanien (0:1) ohne Torerfolg blieb. Mit insgesamt 22 WM-Treffern liegt Mbappé auch in der ewigen Torschützenliste an der Spitze, einen Treffer vor Messi.
Als bester Spieler des Turniers wurde der spanische Captain Rodri gewählt. Der Spielmacher von Manchester City folgt auf Messi, der sich die Auszeichnung vor vier Jahren zum zweiten Mal nach 2014 gesichert hatte. Mit Unai Simon (bester Goalie) und Innenverteidiger Pau Cubarsi (bester junger Spieler) gingen zwei weitere individuelle Auszeichnungen an spanische Weltmeister. (nih/sda)
FIFA mit deutlich mehr Einnahmen als gedacht
Wie die britische Zeitung The Guardian berichtet, hat die FIFA durch die Weltmeisterschaft 13,1 Milliarden Euro eingenommen. Das sind zwei Milliarden mehr als erwartet. Vor vier Jahren nahm die FIFA nahm die FIFA «nur» fünf Milliarden Euro ein.
Die hohen Einnahmen beim Ticketverkauf sorgen für den Rekordanstieg. Da an dieser WM 48 statt wie bisher 32 Mannschaften teilnahmen, gab es auch deutlich mehr Spiele. Zusätzlich profitierte die FIFA vom offiziellen Zweitmarkt. Die Verkäufer konnten selbst über den Preis entscheiden und auf jedes Ticket wurde eine Gebühr von 15 Prozent erhoben. (riz)
Die hohen Einnahmen beim Ticketverkauf sorgen für den Rekordanstieg. Da an dieser WM 48 statt wie bisher 32 Mannschaften teilnahmen, gab es auch deutlich mehr Spiele. Zusätzlich profitierte die FIFA vom offiziellen Zweitmarkt. Die Verkäufer konnten selbst über den Preis entscheiden und auf jedes Ticket wurde eine Gebühr von 15 Prozent erhoben. (riz)
Joe Hart trotzt dem Regen auch ohne Schuhe
Joe Hart has finally made it to the 2026 #FIFAWorldCup… 😭😂 pic.twitter.com/sQ37W1krtN— City Xtra (@City_Xtra) July 18, 2026
Das berühmte Nilpferd Moo Deng hat beim WM-Final einen klaren Favoriten
VIDEO | El hipopótamo viral tailandés Moo Deng predice la victoria de Argentina en el Mundial. pic.twitter.com/4Zu41oUBrJ— EFE Noticias (@EFEnoticias) July 18, 2026
Lionel Messi richtet sich an das ganze Nationalteam
Vor dem WM-Final hat Lionel Messi auf Instagram eine Botschaft an seine Kollegen gerichtet: «Das Schönste an all diesen Jahren waren nie nur die Titel, sondern der gesamte Weg. Den Alltag mit dieser Gruppe zu teilen, gemeinsam anzutreten, uns in schwierigen Momenten wieder aufzurappeln und jeden Schritt zu geniessen.» Der 39-jährige Argentinier bedankte sich bei allen Mitspielern, dem Trainerstab sowie allen, «die jeden Tag dafür sorgen, dass diese Nationalmannschaft weiterhin eine Familie bleibt». Egal, was im Final passiere, das Team habe bereits eine Geschichte geschrieben, «die wir nie vergessen werden und die niemand auslöschen kann».
Am Sonntagabend können Lionel Messi und Argentinien zum zweiten Mal in Folge Weltmeister werden. Der Final gegen Spanien beginnt um 21 Uhr Schweizer Zeit.
Am Sonntagabend können Lionel Messi und Argentinien zum zweiten Mal in Folge Weltmeister werden. Der Final gegen Spanien beginnt um 21 Uhr Schweizer Zeit.
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