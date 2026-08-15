Jamal Musiala wird behandelt. Bild: keystone

Bayern-Star bricht zusammen: Notarzt auf dem Platz

Im Härtetest gegen Leipzig erlebt Bayern München gleich mehrere Schreckmomente. Drei Profis müssen dabei vorzeitig vom Platz.

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Der FC Bayern hat den 3:1-Sieg gegen RB Leipzig im Rahmen des «Telekom Cups» teuer bezahlt, gleich drei Profis mussten verletzt ausgewechselt werden. Für Konrad Laimer endete die Partie nach nur wenigen Minuten, etwas später traf es Min-jae Kim. Kurz nach seiner Einwechslung bangte das Team dann um Jamal Musiala.

Was war passiert? Nach einem Zweikampf in der achten Minute hielt sich Laimer den rechten Oberschenkel. Der Österreicher wurde behandelt, bekam den Oberschenkel dick bandagiert. Trainer Vincent Kompany reagierte und brachte Sacha Boey in die Partie. Laimer wurde derweil vom Ärzteteam gestützt in die Kabine begleitet.

Laimer muss früh runter. Bild: keystone

Zu dem Zeitpunkt stand es noch 0:0 zwischen dem deutschen Rekordmeister und den Sachsen. Nur drei Minuten später reagierten die Bayern auf den Schock: Luis Diaz schlenzte den Ball an Leipzig-Keeper Maarten Vandevoordt vorbei und brachte die Münchner mit 1:0 in Führung.

Schreckmoment um Musiala

Nach dem Ausgleich durch Leipzigs Brajan Gruda (52. Minute) und der schnellen Antwort von Nathaniel Brown (57.) traf es auch Min-jae Kim. Der Innenverteidiger setzte sich in der 66. Minute auf den Boden und wurde am Oberschenkel behandelt. Hiroki Ito kam für ihn in die Partie (69.). Zeitgleich hatte auch Arijon Ibrahimovic Feierabend und wurde durch Jamal Musiala ersetzt.

Der deutsche Nationalspieler machte vorzeitig den Deckel auf die Partie, nachdem er zum 3:1 traf. Kurz darauf wurde das Spiel unterbrochen. Musiala brach ohne gegnerische Einwirkung zusammen, der Notarzt rannte umgehend auf das Feld.

Auch seine Teammitglieder leisteten Erste Hilfe. Dann gab es Entwarnung. Musiala wirkte benommen, konnte den Platz aber selbstständig wieder verlassen. Bara Sapoko Ndiaye bekam die restlichen Minuten Spielzeit. Nach Informationen des Sport-Informations-Diensts klagte Musiala über Schwindel, Kreislaufprobleme und Temperatur. (t-online)