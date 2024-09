Fabregas droht Rauswurf aus Schweizer Wohnung – der Weltmeister reagiert mit Vorwürfen

Für den spanischen Welt- und Europameister Cesc Fabregas läuft es so gar nicht. Sportlich hat er ohnehin Probleme – und nun droht er bald seine Wohnung im Tessin zu verlieren. Der Trainer von Como und sein Anwalt wehren sich vehement.

Cesc Fabregas ist einer der besten Spieler, die Spanien je hervorgebracht hat. Er wurde Weltmeister, ist zweifacher Europameister, feierte die Meisterschaft sowohl in England als auch in Spanien. Inzwischen ist er Trainer von Como 1907 in Italien. Nun scheint es jedoch so, als würde er bald ohne Wohnung dastehen.