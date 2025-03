Kloten vergibt in Ambri eine 4:1-Führung und gewinnt das Play-In-Hinspiel trotzdem

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Was Tadej Pogacar nach einer perfekten Saison noch besser machen will

Nach einer historischen Saison 2024 stellt sich die Frage: Was kann Tadej Pogacar noch verbessern? Der slowenische Superstar setzt auf Detailarbeit, ein neues Hightech-Bike und altbewährte Spielfreude.

2024 war ein Jahr der Superlative. Tadej Pogacar gewann das Double Tour de France und Giro d'Italia, und er krönte seine Saison in Zürich mit dem erstmaligen Gewinn des WM-Titels. Dazu triumphierte er in zahlreichen weiteren Rennen, unter anderem bei Lüttich–Bastogne–Lüttich und an der Lombardei-Rundfahrt. Wie um alles in der Welt soll so eine Saison noch zu toppen sein?