Die «Flieger» gehen mit einem knappen Vorsprung ins Rückspiel. Bild: keystone

Kloten vergibt in Ambri eine 4:1-Führung und gewinnt das Play-In-Hinspiel trotzdem

Kloten gewinnt das Play-In-Hinspiel in Ambri-Piotta 5:4 und verschafft sich eine gute Option auf die Playoff-Qualifikation. Der Sieg hätte aber deutlicher ausfallen können.

Am Ende kam Kloten unverhofft doch noch zum Sieg, den es fast fahrlässig aus der Hand gegeben hatte. 20 Sekunden vor Schluss traf Axel Simic in Überzahl, als Ambris Goalie Gilles Senn ohne Stock keine echte Abwehrchance mehr hatte.

Die Zürcher müssen sich allerdings an der eigenen Nase nehmen, dass sie das Duell um den letzten Playoffplatz nicht bereits vor dem Rückspiel am Montag in Kloten praktisch entschieden haben. 4:1 hatten die Zürcher nach einem desolaten Mitteldrittel Ambris geführt. Sechs Minuten vor Schluss gelang dem Captain Daniele Grassi mit einem Ablenker aber der Ausgleich. Dennoch schaffte Kloten am Ende im vierten Saisonduell gegen Ambri den ersten Sieg.

Da war Ambris Welt noch in Ordnung: Heed (links) feiert mit den Kollegen das 1:0. Bild: keystone

Katastrophales Mitteldrittel Ambris

Das Momentum hätte vermeintlich auf Seiten von Ambri-Piotta sein müssen. Sie hatten in der ersten Runde des Play-In gegen Rapperswil-Jona in extremis den Kopf aus der Schlinge gezogen, während Kloten als optisch besseres Team gegen die SCL Tigers verloren hatte. Dazu ging Ambri nach nur 16 Sekunden des Mitteldrittels durch seinen überragenden Verteidiger Tim Heed in Führung – dann brach aus heiterem Himmel alles in sich zusammen.

Eine Viertelstunde später waren es die Klotener, die 4:1 führten. Viel zu einfach kamen zweimal Pontus Aberg, Bernd Wolf und Daniel Audette zu ihren Toren. Wie eine Juniorenmannschaft liefen die Tessiner in Konter. Die mittlere Zone wurde zu einer Art weissem Fleck, in der die Gäste schalten und walten konnten wie es ihnen beliebte. Zur zweiten Pause stand Kloten, das die direkte Playoff-Qualifikation als Siebter nur knapp verpasst hatte, mit eineinhalb Beinen doch noch im Playoff.

Mehrere knifflige Entscheide

Ambri schaffte aber seinerseits eine wundersame und kaum mehr erwartete Wende. Mit einem Doppelschlag in der 45. und 47. Minute verkürzten die ausländischen Stars Jesse Virtanen und Dominik Kubalik auf 3:4. Damit machte der finnische Verteidiger seine ungewohnten Schwächen bei den Gegentoren zumindest teilweise wieder gut.

Und bei Kubaliks Treffer hatten die Biancoblu das Glück, das zuvor gefehlt hatte. Das Tor zählte, obwohl der Stock sehr hoch war. Umgekehrt war der dritte Treffer Klotens sehr abseitsverdächtig, beim vierten monierte das Heimteam vergeblich ein Foul an Chris DiDomenico.

Nun darf man sich auch im Rückspiel am Montag auf ein weiteres Torspektakel freuen. Beide Teams sind alles andere als defensiv sattelfest.

Ambri-Trainer Luca Cereda muss sich etwas einfallen lassen, sonst endet die Saison für sein Team. Bild: keystone

Ambri-Piotta – Kloten 4:5 (0:0, 1:4, 3:1)

6775 Zuschauer. - SR Tscherrig/Wiegand, Steenstra (CAN)/Duc.

Tore: 21. (20:16) Heed (Zgraggen, DiDomenico) 1:0. 22. (21:06) Aberg (Grégoire) 1:1. 23. Wolf 1:2. 28. Aberg (Ramel) 1:3. 37. Audette (Ojamäki) 1:4. 45. Virtanen (DiDomenico) 2:4. 47. Kubalik (Heed) 3:4. 55. Grassi (Zgraggen, Heed) 4:4. 60. (59:40) Simic (Aberg/Powerplaytor) 4:5.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 4mal 2 Minuten gegen Kloten.

PostFinance-Topskorer: Kubalik; Ojamäki.

Ambri-Piotta: Juvonen (37. Senn); Heed, Zgraggen; Virtanen, Terraneo; Wüthrich, Isacco Dotti; Zaccheo Dotti; DiDomenico, Maillet, Kubalik; Bürgler, Heim, Müller; Pestoni, Landry, De Luca; Grassi, Kostner, Zwerger; Douay.

Kloten: Waeber; Niku, Profico; Grégoire, Wolf; Sataric, Steve Kellenberger; Sidler; Ojamäki, Morley, Audette; Aberg, Ramel, Schreiber; Simic, Schäppi, Meyer; Meier, Diem, Weibel; Smirnovs.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Curran (verletzt), Kloten ohne Steiner (verletzt), Aebi, Cuesta Flores, Deussen , Keller (alle ) und Hawryluk (überzähliger Ausländer). (ram/sda)