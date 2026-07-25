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Es geht erneut auf die Alpe d'Huez: Das Feld liegt über fünf Minuten hinter der Spitze

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Am Samstag steht die vorletzte Etappe der diesjährigen Tour de France an. Auf einer anderen Route als am Freitag geht es erneut nach Alpe d'Huez hinauf – insgesamt stehen auf den 171 Kilometern der Königsetappe über 5000 Höhenmeter an.

Zwischen Le Bourg-d'Oisans und Alpe d'Huez warten drei Anstiege der schwersten Kategorie auf die Fahrer rund um den Gesamtführenden Tadej Pogacar. Dazu zählt auch die Überquerung des Col du Galibier auf 2642 Metern über Meer. (riz/sda)