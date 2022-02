Hockey bei Olympia 2022: Schweiz gegen Tschechien im Liveticker

Bei Verteidiger Ramon Untersander hat sich im Laufe des bisherigen Olympia-Turniers eine frühere Verletzungsproblematik erneut bemerkbar gemacht. Nachdem sich die Beschwerden beim Verteidiger in den vergangenen Tagen verstärkt haben, hat Swiss Ice Hockey in Absprache mit dem Spieler, dessen Club und den Verantwortlichen von Swiss Olympic entschieden, dass Untersander für weitere medizinische Abklärungen in die Schweiz zurückfliegt. Er reist bereits am frühen Mittwochmorgen ab und steht der Nationalmannschaft damit ab sofort für den weiteren Verlauf der Olympischen Spiele nicht mehr zur Verfügung.

Bild: keystone