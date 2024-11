Ski Alpin: Slalom der Männer in Gurgl. Jetzt live im Ticker und Stream

Liveticker

Meillard als erster Schweizer mit Startnummer 4 – der erste Lauf in Gurgl jetzt live

Die Startliste im 1. Lauf:

1. Linus Strasser

2. Clement Noel

3. Timon Haugan

4. Loic Meillard

5. Henrik Kristoffersen

6. Manuel Feller

7. Dave Ryding

8. Dominik Raschner

9. Kristoffer Jakobsen

10. Fabio Gstrein

11. Alte Lie McGrath

12. Steven Aimez

13. Marc Rochat

14. Daniel Yule

15. Johannes Strolz

16. Alexander Steen Olsen

17. Samuel Kolega

18. Alex Vinatzer

19. Luca Aerni

20. Michael Matt

21. Albert Popov

22. AJ Ginnis

23. Tanguy Nef

24. Filip Zubcic

25. Istok Rodes

26. Sebastian Holzmann

27. Ramon Zenhäusern

28. Adrian Pertl

29. Lucas Pinheiro Braathen

30. Armand Marchant

31. Billy Major

32. Marcel Hirscher



Die Männer starten am Sonntag in Gurgl zu ihrem zweiten Weltcup-Slalom der Saison und erst zum zweiten Mal überhaupt zuhinterst im Ötztal. Bei der Premiere vor einem Jahr gab es einen österreichischen Dreifachsieg. Manuel Feller triumphierte vor seinen Landsmännern Marco Schwarz und Michael Matt.

In der Favoritenrolle ist nach seinem überlegenen Sieg beim ersten Slalom des WM-Winters in Levi der Franzose Clement Noël. Aus Schweizer Sicht ruhen die Hoffnungen vor allem auf Loïc Meillard, der im Norden Finnlands als Dritter auf das Podest fuhr. Während sich Daniel Yule (22.) und Ramon Zenhäusern (20.) für den schwachen Saisonstart rehabilitieren wollen, strebt Tanguy Nef (5.) die Bestätigung seines besten Weltcup-Resultats an.

Der erste Lauf startet um 10.30 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13.30 Uhr. (riz/sda)