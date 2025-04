Zwei Punkte aus drei Spielen braucht Bayern München noch zum 34. Meistertitel. Bild: www.imago-images.de

Bayern siegt und ist dem Titel ganz nah – Dortmund gewinnt dramatisch in letzter Sekunde

Bundesliga

Bayern – Mainz 3:0

Hätte Leverkusen gepatzt, hätte Bayern München schon am heutigen Samstag zum 34. Mal die Bundesliga-Meisterschaft gewinnen können. Hätte Harry Kane endlich seinen Titelfluch bezwingen können. Doch noch müssen sich der Engländer und seine Teamkollegen gedulden, mit acht Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger und lediglich noch drei ausstehenden Spielen, sieht es aber sehr gut aus für die Münchner.

Gegen Mainz holte sich das Team von Vincent Kompany dank Toren von Leroy Sané, Michael Olise und Eric Dier souverän den vierten Sieg in den letzten fünf Ligaspielen. Die Mainzer von Bo Henriksen blieben hingegen zum sechsten Mal in Serie ohne Erfolg und drohen so noch, die Europacup-Teilnahme zu verspielen.

Ein besonderes Spiel war es auch für Thomas Müller, der die Bayern am Ende der Saison nach 25 Jahren verlassen wird. Das 35-jährige Urgestein wurde unter grossem Jubel eingewechselt und kam so zu seinem 500. Bundesliga-Einsatz.

Bayern München - Mainz 05 3:0 (2:0).

Tore: 27. Sané 1:0. 40. Olise 2:0. 84. Dier 3:0.

Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (ab 87.).

Leverkusen – Augsburg 2:0

Dank des 2:0-Siegs gegen Augsburg hält Leverkusen die klitzekleine Hoffnung auf die Titelverteidigung noch am Leben. Patrik Schick und Emiliano Buendia sorgten bereits in der ersten Halbzeit für den Endstand. Damit beträgt der Rückstand auf Bayern München weiterhin acht Zähler.

Sowohl Granit Xhaka bei den Gastgebern als auch Cédric Zesiger für die Augsburger spielten über die volle Distanz. Weil er seinen Gegenspieler in der Schlussphase mit dem Arm im Gesicht traf, sah Zesiger noch Gelb und wird das nächste Spiel gesperrt verpassen.

Bayer Leverkusen - Augsburg 2:0 (2:0).

Tore: 13. Schick 1:0. 45. Buendía 2:0.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka. Augsburg mit Zesiger

Hoffenheim – Dortmund 2:3

Dank eines Tors von Waldemar Anton in der 95. Minute zieht Borussia Dortmund in Hoffenheim gerade noch so den Kopf aus der Schlinge. Mit dem 3:2-Erfolg bleibt der BVB an den Champions-League-Plätzen dran.

Beinahe hätten die Dortmunder die wichtigen Punkte jedoch verpasst. Erst in der 91. Minute hatte Pavel Kaderabek die Gäste um den Schweizer Goalie Gregor Kobel mit einem Kopfballtor geschockt. Im Falle eines Punktverlusts hätte das Team von Niko Kovac wohl mit dem Traum von der Champions League abschliessen müssen. Zu gross wäre der Fünf-Punkte-Rückstand auf das Viertplatzierte Freiburg drei Runden vor Schluss dann gewesen.

In der ersten Halbzeit hatte Serhou Guirassy die Gäste in Führung gebracht, war dann aber mit einem schwach geschossenen Penalty an Hoffenheim-Goalie Oliver Baumann gescheitert. Er nahm Captain Emre Can den Ball aus der Hand, einige Dortmund-Fans dürften sich an die Szene vom letzten Spieltag der Saison 2022/23 erinnert haben, als der BVB noch die Meisterschaft verspielte. Damals drängte sich Sébastien Haller als Penaltyschütze auf, vergab aber.

Nach einer guten Stunde glich Adam Hlozek für Hoffenheim aus, Julian Brandt sorgte in der 74. Minute mit einer traumhaften Direktabnahme aus Sicht der Dortmunder aber wieder für die Führung. Schon zuvor hätte Dortmund in Hoffenheim einige gute Chancen gehabt, unter anderem Jamie Gittens scheiterte aber kläglich. Dank des späten Tors von Anton muss das Team von Niko Kovac diesen Situationen aber nicht nachtrauern.

Hoffenheim - Borussia Dortmund 2:3 (0:1).

Tore: 20. Guirassy 0:1. 61. Hlozek 1:1. 74. Brandt 1:2. 90. Kaderabek 2:2. 95. Anton 2:3.

Bemerkungen: 34. Baumann (Hoffenheim) hält Penalty von Guirassy. Borussia Dortmund mit Kobel.

Kiel – Mönchengladbach 4:3

Ein echtes Fussballdrama spielte sich auch im hohen Norden ab. Nachdem Holstein Kiel zur Pause 2:0 geführt hatte, holte Borussia Mönchengladbach in der 2. Halbzeit auf. Dann ging die Partie aber erst so richtig los.

In der 76. Minute traf Armin Gigovic für die Gastgeber zum 3:2, bevor Franck Honorat zehn Minuten später für den erneuten Ausgleich sorgte. In der Nachspielzeit brachte Shuto Machino, der bereits das 1:0 erzielt hatte, das Holstein-Stadion aber erneut zum Beben. Nach dem Treffer des 25-jährigen Japaners zum 4:3 fiel kein weiteres Tor mehr.

Für Kiel war der Erfolg im Abstiegskampf nach Heidenheims Sieg am Freitagabend gegen Stuttgart von immenser Bedeutung. So beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz weiterhin drei Punkte. Für die Gäste von Trainer Gerardo Seoane war es hingegen die dritte Niederlage in Serie, wodurch Gladbach in der Tabelle bis auf Platz 9 abgerutscht ist.

Holstein Kiel - Borussia Mönchengladbach 4:3 (2:0).

Tore: 15. Machino 1:0. 23. Bernhardsson 2:0. 60. Cvancara 2:1. 69. Pléa 2:2. 76. Gigovic 3:2. 86. Honorat 3:3. 91. Machino 4:3.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Omlin, ohne Elvedi (verletzt).

Wolfsburg – Freiburg 0:1

Weiterhin in Topform befindet sich hingegen der SC Freiburg, der sich dank eines Tors von Verteidiger Max Rosenfelder in Wolfsburg durchsetzte. Dank des dritten Siegs in Serie rücken die Breisgauer, bei denen Johan Manzambi in der 72. Minute eingewechselt wurde, vorerst an Leipzig vorbei auf Platz 4. Die Leipziger spielen am Samstagabend aber noch gegen Eintracht Frankfurt.

Wolfsburg - Freiburg 0:1 (0:0).

Tor: 49. Rosenfelder 0:1.

Bemerkungen: 26. Rote Karte gegen Arnold (Wolfsburg, grobes Foul). Freiburg mit Manzambi (ab 72.), ohne Ogbus (verletzt).

In der Serie A wurden aufgrund der Beisetzung von Papst Franziskus alle Spiele vom Samstag abgesagt.