Steve Guerdat reitet in Versailles zu Olympiasilber

Steve Guerdat auf Dynamix de Belheme holt SIlber Der Schweizer betritt den Parcours. Er ist gefordert, denn Kukuk war extrem schnell. Bleibt er fehlerlos, gibt es mindestens Silber. Reitet er fehlerlos und schneller als 38,34 Sekunden, ist es Gold. Der erste Sprung ist souverän. Auch der Eiffelturm sitzt. Auch die Kombination passt. Dann riskiert er zu viel und macht einen Fehler. Es ist Silber für Guerdat. Bild: keystone Martin Fuchs beendet das Championnat auf Rang 10. Maikel van der Vleuten auf Beauville Z Er macht einen Fehler und kommt in 39,12 Sekunden ins Ziel. Damit ist schon klar, dass es für den Niederländer Silber oder Bronze gibt. Bild: keystone Christian Kukuk auf Checker 47 Die ersten beiden Sprünge meistert er mühelos. In der Zweierkombination hat er eine Berührung, aber die Stange bleibt oben. Kukuk bleibt ohne Fehler mit 38,34 Sekunden. Das ist schonmal eine starke Vorlage. Bild: keystone Ab ins Stechen Der Parcours ist etwas verkürzt, aber nicht minder schwierig. Der Deutsche Kukuk legt los. Die Startliste 1 Christian Kukuk 🇩🇪

2 Maikel van der Vleuten 🇳🇱

3 Steve Guerdat 🇨🇭



Der Schweizer hat als schnellster Springer des 1. Durchgangs den Vorteil, dass er als letzter starten darf. Guerdat weiss dann also genau, wie viel er riskieren muss – oder eben nicht. Das Stechen beginnt bald In etwa 10 bis 15 Minuten sollte es losgehen. Das ist Guerdats Konkurrenz Die Konkurrenten von Guerdat, der zwölf Jahren nach seinem Triumph an den Spielen in London zum zweiten Mal Olympiasieger werden kann, sind der Deutsche Christian Kukuk mit dem Wallach Checker und der Niederländer Maikel van der Vleuten im Sattel des Wallachs Beauville blieben makellos. Bild: keystone Steve Guerdat springt um Gold Steve Guerdat steht im Stechen rund um die Olympia-Medaille. Der Olympiasieger von 2012 zeigt beim Schloss von Versailles einen makellosen Auftritt und steht damit im Stechen. Weil nur drei Reiter ohne Strafpunkte bleiben, hat der 42-jährige Jurassier damit schon sicher eine Medaille gewonnen. Im Stechen geht es nur noch darum, welche Farbe sie hat. Für Guerdat ist auch der Olympiasieg möglich. video: srf Brutaler Ritt für Martin Fuchs Brutal ist der Ausgang des Springens für Martin Fuchs. Auf Leone Jei als einer der Favoriten auf Gold angetreten, verliert der 32-jährige Thurgauer bei einem der ersten Hindernisse den linken Bügel und schafft es nicht, diesen wieder unter Kontrolle zu bringen. Dennoch zeigt der Vize-Weltmeister von 2018 einen starken Ritt – bis das Duo beim letzten Hindernis einen Abwurf hinnehmen muss und das Stechen verpasst.

Starker Auftritt

Guerdat, der schon tags zuvor in der Qualifikation fehlerlos geblieben war, zeigte erneut eine souveräne Vorstellung in einem schwierigen Parcours, der an Pferd und Reiter im Park des Schlosses Versailles hohe Anforderungen wie kaum jemals in einem Championat stellte.

So ritt Steve Guerdat ins Stechen. Video: SRF

Bügel-Drama bei Fuchs

Nur drei von 30 Finalisten in der Entscheidung – das Verdikt widerspiegelt die schwierige Aufgabe, die der Normalparcours an Pferd und Reiter im Park des Schlosses Versailles stellte.

Martin Fuchs, der mit dem Schimmel-Wallach Leone Jei im Vorwettkampf am Montag auch ohne Abwurf geblieben war, war ebenfalls drauf und dran, sich einen Platz im Stechen zu sichern. Der Zürcher scheiterte aber am letzten Hindernis. Fuchs' Leistung ist umso bemerkenswerter, zumal er schon kurz nach Beginn seines Ritts mit dem linken Fuss aus dem Steigbügel gerutscht war - und das Missgeschick nicht mehr korrigieren konnte. (abu/sda)