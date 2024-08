U.S. WOMEN'S BASKETBALL IS THE FIRST TEAM EVER TO WIN EIGHT STRAIGHT GOLD MEDALS 🥇🔥 pic.twitter.com/322VsNNxnP — ESPN (@espn) August 11, 2024

An den US-Basketballerinnen führt kein Weg vorbei. Sie bezwingen im 329. und letzten Wettkampf der Sommerspiele in Paris in einem bis zur letzten Sekunde spannenden Final die Französinnen mit 67:66.Wie am Abend zuvor im Männer-Final, in welchem die US-Stars um LeBron James und Stephen Curry in einer über 40 Minuten engen und packenden Partie gewannen, forderte auch die französische Frauen-Equipe den Topfavoritinnen alles ab.Fünf Minuten vor Ende der Partie führten die Gastgeberinnen 53:51, ehe die Amerikanerinnen etwas weniger fehlerhaft agierten und die Wende zum achten Olympia-Triumph hintereinander schafften.Erfolgreichste Werferin im Final für die USA, die an Sommerspielen nun seit 61 Spielen in Serie ungeschlagen sind, war Aja Wilson mit 21 Punkten. Williams kam für die Französin auf 19 Punkte.Bronze sicherten sich die Australierinnen, die sich im Spiel um Platz 3 gegen Belgien mit 85:81 durchsetzten. (kat/sda)