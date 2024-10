Eishockey National League live: Alle Spiele vom Freitagabend im Ticker

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Trotz Demontage in Barcelona – weshalb bei den Bayern alles nicht so schlimm ist

Die Bayern kassieren in Barcelona eine Schlappe und sind in der Champions League auf den hinteren Plätzen. Und doch herrscht beim deutschen Rekordmeister Einigkeit und Ruhe – es zeigt, dass in München vieles anders ist als in der Vorsaison.

Die Pleite in Barcelona erinnert an die 0:3-Klatsche aus dem Februar in Leverkusen, als Bayern München komplett an die Wand gespielt wurde. Auch beim 1:4 in der Champions League war der deutsche Rekordmeister hinten viel zu verwundbar und anfällig für schnelle Gegenstösse, hatte die gegnerischen Angreifer – allen voran den Dreifachtorschützen Raphinha – überhaupt nicht unter Kontrolle. Die Innenverteidigung um Dayot Upamecano und Min-jae Kim war einmal mehr nicht sattelfest. Dass Bayern in den beiden Spielen gewisse Ähnlichkeiten aufwies, dürfte für die Verantwortlichen erschreckend sein.