Eine Niederlage setzte es für die Tampa Bay Lightning mit Janis Moser ab. Tampa Bay schaffte es bei der 2:4-Niederlage gegen Minnesota Wild aber immerhin als erstes Team in dieser Saison, gegen Minnesota kurz in Führung zu gehen (2:1). Kevin Fiala feierte mit den Los Angeles Kings einen 3:2-Heimsieg gegen die San Jose Sharks. (ram/sda)

Wie Niederreiter gelangen auch Nico Hischier für die New Jersey Devils wieder zwei Tore – für Hischier schon die Saisontore 6 und 7. Dennoch verlor New Jersey in Detroit mit 3:5.

Nico Hischier (New Jersey): 2 Tore, 8 Schüsse, TOI 20:35 Min. Timo Meier (New Jersey): 1 Assist, 2 Schüsse, TOI 17:06 Min. Jonas Siegenthaler (New Jersey): 1 Schuss, TOI 21:14 Min.

In der National Hockey League marschieren die Winnipeg Jets weiter von Sieg zu Sieg. Nino Niederreiter verhalf den Jets mit zwei Toren zum nächsten Sieg. Beim 4:3-Erfolg nach Verlängerung über die Seattle Kraken gelang dem Bündner im zweiten Abschnitt nach 24 Minuten der 1:1-Ausgleich. Nach 44 Minuten erzielte Niederreiter auch noch das Game Winning Goal zum 3:1. Ihm gelangen in den ersten sieben Saisonspielen schon vier Tore.

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Trotz Demontage in Barcelona – weshalb bei den Bayern alles nicht so schlimm ist

Die Bayern kassieren in Barcelona eine Schlappe und sind in der Champions League auf den hinteren Plätzen. Und doch herrscht beim deutschen Rekordmeister Einigkeit und Ruhe – es zeigt, dass in München vieles anders ist als in der Vorsaison.

Die Pleite in Barcelona erinnert an die 0:3-Klatsche aus dem Februar in Leverkusen, als Bayern München komplett an die Wand gespielt wurde. Auch beim 1:4 in der Champions League war der deutsche Rekordmeister hinten viel zu verwundbar und anfällig für schnelle Gegenstösse, hatte die gegnerischen Angreifer – allen voran den Dreifachtorschützen Raphinha – überhaupt nicht unter Kontrolle. Die Innenverteidigung um Dayot Upamecano und Min-jae Kim war einmal mehr nicht sattelfest. Dass Bayern in den beiden Spielen gewisse Ähnlichkeiten aufwies, dürfte für die Verantwortlichen erschreckend sein.