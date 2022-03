Conference League: Das Duell Marseille gegen Basel im Liveticker

Neben der AS Roma, dem PSV Eindhoven und Leicester City ist der Champions-League-Sieger von 1993 einer der wenigen attraktiven Namen im von der UEFA neu geschaffenen drittklassigen Wettbewerb. Das Rückspiel findet in einer Woche im St. Jakob-Park statt. (pre/sda)

Der FC Basel trifft heute um 21.00 Uhr im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League auswärts auf Olympique Marseille. Die guten Auftritte in Europa waren die einzige Konstante der Basler in einer sonst enttäuschenden Saison. Als Gruppensieger qualifizierte sich der letzte verbliebene Schweizer Europacup-Teilnehmer direkt für die Achtelfinals, wo er mit Marseille auf einen ruhmreichen Gegner trifft.

Der FCB gastiert in Marseille – und peilt eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel an

