Ski live: Abfahrt von Beaver Creek mit Odermatt und Co. in Ticker und TV

Erstes Speedrennen der Saison – wie schneiden Odermatt und Co. in Beaver Creek ab?

Gut sechs Wochen nach dem Auftakt in die alpine Ski-Saison bestreiten bei den Männern auch die Speed-Fahrer ihre ersten Rennen. In Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado steht am Freitag ab 19 Uhr Schweizer Zeit die erste Abfahrt auf dem Programm.

Marco Odermatt, der beste Abfahrer der vergangenen Saison, ist auf der Piste Birds of Prey der grosse Gejagte. Erster Herausforderer ist der Franzose Cyprien Sarrazin, der sich im vergangenen Winter packende Duelle mit dem Nidwaldner lieferte. Neben Odermatt hoffen die Schweizer auch auf die Jungstars Franjo von Allmen, Alexis Monney oder Arnaud Boisset oder Routinier Justin Murisier.

Das Rennen verfolgst du hier ab 19 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF.