Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

Alex Ovechkin hat am Freitag den Tor-Rekord von Wayne Gretzky in der Regular Season der NHL egalisiert. Der 39-jährige Russe erzielte beim 5:3-Sieg der Washington Capitals gegen die Chicago Blackhawks seine Tore 893 und 894 in der Qualifikation der besten Eishockey-Liga der Welt.