Lukas Daschner jubelt nach dem einzigen Treffer des Spiels. Bild: keystone

Daschner schiesst St.Gallen zum wichtigen Sieg – Rückschlag für Servette im Meisterrennen

St. Gallen gibt sich im Kampf um den Einzug in die Meisterrunde der Super League noch nicht geschlagen. Die Ostschweizer wahren mit einem 1:0-Heimsieg gegen Servette ihre kleine Chance und binden die Genfer im Titelrennen zurück.

Mehr «Sport»

Lukas Daschner nutzte in der 48. Minute einen Steilpass von Chadrac Akolo zu seinem ersten Super-League-Treffer. Danach liessen die St. Galler zwar einige gute Kontermöglichkeiten aus, Servette fand aber keine Wege mehr zum Ausgleich und verlor zum dritten Mal in den letzten vier Runden. Lawrence Ati Zigi und Konrad Faber klärten mit Anbruch der Schlussviertelstunde zweimal in extremis.

St. Gallen überzeugte nach nur einem Sieg in den vorangegangenen sieben Spielen gegen den Titelanwärter aus der Romandie wieder. Das war auch nötig, um die kleine Chance aufrecht zu erhalten, es noch in die Meisterrunde zu schaffen. Zwei Runden vor der Zweiteilung der Liga liegen nun vier Punkte zwischen dem FC Zürich auf Platz 6 und St. Gallen im 8. Rang.

Servettes Liga-Toptorschütze Dereck Kutesa konnte seine Ladehemmungen nicht abstreifen. Nicht zuletzt weil er in der ersten Halbzeit alleine vor Lawrence Ati Zigi daneben schoss, blieb der wechselwillige Stürmer zum siebten Mal in Folge ohne Torerfolg. Weil Enzo Crivelli verletzt ausfiel, ging den nur phasenweise drückenden Genfern weitere Offensivgefahr ab.

St. Gallen - Servette 1:0 (0:0)

18'410 Zuschauer. - SR San.

Tor: 48. Daschner (Akolo) 1:0.

St. Gallen: Zigi; Ambrosius, Stanic (78. Diaby), Vallci; Vandermersch (73. Faber), Görtler (85. Quintillà), Daschner, Okoroji (78. Csoboth); Witzig, Geubbels, Akolo (73. Mambimbi).

Servette: Mall; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Ondoua (62. Douline), Baron (85. Guillemenot); Miroslav Stevanovic, Cognat, Kutesa (76. Ouattara); Beniangba (62. Ndoye).

Verwarnungen: 9. Stanic, 21. Vallci, 23. Mazikou, 25. Tsunemoto, 55. Daschner, 92. Cognat, 93. Mambimbi.(riz/sda)