Liveticker

Ganvoula hat das 2:1 für YB auf dem Fuss – Katic rettet den FCZ grandios

Mehr «Sport»

Lausanne – St.Gallen 3:4

Was für ein Spiel in Lausanne. Das Heimteam kämpft sich gegen St. Gallen nach einem 1:4-Rückstand zurück, kommt dem Ausgleich nahe und verliert am Ende doch 3:4.

Die Kopfballtore in der 78. und 80. Minute brachten die Lausanner zurück in das Spiel, das bereits verloren schien. Die Waadtländer stemmten sich in der Schlussphase mit aller Kraft gegen die zweite Niederlage in Folge, doch der achte Treffer wollte in der hektischen Partie nicht mehr fallen. Dass Lausanne ohne Punkte blieb, lag an der mangelnden Effizienz. Dies zeigt auch das Schussverhältnis von 21:11.

Die Partie hatte schon spektakulär begonnen: Erst 52 Sekunden waren gespielt, da lag der Ball bereits im Netz. Nach einem Eckball und gleich mehreren Kopfbällen landete der Ball bei Verteidiger Isaac Schmidt, der von der Strafraumgrenze direkt abzog und via Innenpfosten zur frühen Führung traf. Die Stürmer Willem Geubbels (per Handspenalty), Chadrac Akolo und Moustapha Cissé sorgten für die drei weiteren Treffer.

Damit haben sich die St. Galler vom Fehlstart mit dem 0:1 gegen Winterthur bestens erholt. Seither feierte das Team von Trainer Enrico Maassen wettbewerbsübergreifend vier Siege in Folge, wobei die Offensive mit 13 Toren brillierte. Bereits am Mittwoch geht es für die Ostschweizer weiter. In der Qualifikation für die Conference League empfangen sie Slask Wroclaw aus Polen zum Hinspiel.

Bild: keystone

Lausanne-Sport - St.Gallen 3:4 (1:2)

6024 Zuschauer. - SR Gianforte.

Tore: 1. Schmidt 0:1. 20. Geubbels (Penalty) 0:2. 37. Okoroji (Eigentor) 1:2. 50. Akolo (Toma) 1:3. 70. Cisse (Schmidt) 1:4. 77. Dussenne (Custodio) 2:4. 80. Diabaté (Dussenne) 3:4.

Lausanne-Sport: Letica; Abdallah, Mouanga, Dussenne, Poaty (13. Polster); Sanches, Custodio, Bernede; Okou (71. de la Fuente), Sène (71. Ajdini), Diabaté.

St.Gallen: Zigi; Schmidt, Diaby, Vallci, Okoroji (63. Yannick); Görtler (46. Stevanovic), Quintillà, Witzig (86. Konietzke); Toma; Geubbels (63. Cisse), Akolo (71. Milosevic).

Verwarnungen: 18. Dussenne, 54. Diaby, 58. Okoroji, 75. Vallci, 79. Toma, 84. Abdallah, 84. Bernede, 88. Mouanga. (abu/sda)