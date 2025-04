Er sei «unglaublich stolz» und habe «unglaublich viel Freude» in sich, so der 52-Jährige, der mitten in der Saison von Marc Crawford übernommen hatte. Der Kanadier hatte aus gesundheitlichen Gründen den Rücktritt erklärt, Bayer rückte innerhalb der Lions-Organisation von den GCK Lions eine Stufe höher.

Trainer-Transferbeben: Heinz Ehlers wechselt zum EHC Basel

Basels Sportchef Kevin Schläpfer hat in seiner langen Karriere als Spieler, Trainer und Sportchef schon viele Verrücktheiten inszeniert. Das aber ist die tollste: Er hat Heinz Ehlers für ein Jahr als Assistent von Trainer Eric Himelfarb engagiert.

Eigentlich wollte Heinz Ehlers in seine Heimat nach Dänemark zurückkehren. Die zwei Jahre in Visp sollten sein letztes Gastspiel in der Schweiz sein. Seit 2007 hat der Däne unser Hockey als Trainer aufgemischt: Als Aufsteiger mit Biel, als Meister in Langenthal, in Lausanne, als Playoffheld in Langnau – und zuletzt in Visp, wo er die Meisterschaft der Swiss League sensationell gewonnen hat. Hätte Visp nicht Angst vor dem Aufstieg gehabt und vier tüchtige Ausländer für die Liga-Qualifikation gegen Ajoie bereitgestellt, dann wäre mit ziemlicher Sicherheit der Aufstieg gelungen.