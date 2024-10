Nachspiel im «Fall Flückiger» – aber wer bezahlt eigentlich die Rechnung?

«Der Exekutivrat von Swiss Olympic hat den Fall Ende September besprochen. Er hat festgestellt, dass der komplexe Fall zu einem langen Prozess führte, der für alle Beteiligten sehr anspruchsvoll war. Im Sinne der Unabhängigkeit in der Schweizer Sportgerichtsbarkeit hatte Swiss Olympic keinen Einfluss auf das Verfahren und die damit verbundenen Prozesse genommen. Der Exekutivrat von Swiss Olympic ist nun aber zum Schluss gekommen, dass der Fall einer Aufarbeitung bedarf, und hat deshalb zwei Massnahmen beschlossen.



Zum einen lädt Swiss Olympic die beteiligten Parteien, darunter Swiss Sport Integrity, die Stiftung Schweizer Sportgericht und Matthias Flückiger, zu einem runden Tisch ein. Dieser soll ganzheitlich die Frage klären, ob sich weitere Massnahmen aufdrängen, um die Prozesse in der Dopingbekämpfung zu verbessern. Dies in Ergänzung zum bereits eingeführten neuen Verfahrensreglement vor dem Schweizer Sportgericht und dem per 1. Januar 2025 überarbeiteten Doping- und Ethik-Statut.



Zum anderen gibt Swiss Olympic ein juristisches Gutachten in Auftrag, um zu klären, wer rechtlich gesehen für die Aufarbeitung eines solchen Falls überhaupt zuständig ist. Das ist aktuell nicht geklärt, da sowohl die Stiftung Swiss Sport Integrity als auch die seit Juli 2024 tätige Stiftung Schweizer Sportgericht als unabhängige Institutionen tätig sind. Folglich ist es für Swiss Olympic zentral, die Frage der Zuständigkeit einer übergeordneten Aufbereitung nicht nur für diesen spezifischen Fall, sondern generell zu prüfen.»