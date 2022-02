Timo Meier sorgte vor dem Vancouver-Tor für viel Unruhe. Bild: keystone

Meier erreicht dank zwei Toren und Assist 50 Punkte – auch Kurashew mit Tor und Assist

San Jose – Vancouver 4:5 n.V.

Timo Meier, 2 Tore, 1 Assist, 8 Schüsse, 20:19 TOI

Die San Jose Sharks verlieren daheim gegen die Vancouver Canucks 4:5 nach Verlängerung. Dass für die Sharks ein Punkt herausschaut, ist das Verdienst von Timo Meier, der zweimal trifft und einmal assistiert.

Meier lieferte den Assist zum 4:4, das in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit fiel. Davor hatte der Herisauer im zweiten Drittel und zu Beginn des Schlussabschnitts das 2:3 und das zeitweilige 3:3 erzielt. Meier ist in der laufenden NHL-Saison bei 50 Skorerpunkten angelangt (23 Tore/27 Assists). In der Skorerliste liegt er an 17. Stelle.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Chicago – Columbus 4:7

Philipp Kuraschew, 1 Tor, 1 Assist, 1 Schuss, 9:07 TOI

Persönlich sehr erfolgreich war in der Nacht zum Freitag auch Philipp Kuraschew. Ihm gelangen ein Tor und ein Assist. Aber seine Chicago Blackhawks unterlagen daheim den Columbus Blue Jackets 4:7.

NY Rangers – Detroit 2:3 n.P.

Pius Suter, 2 Schüsse, 21:12 TOI

Zwischen den New York Rangers und den Detroit Red Wings musste beim Stand von 2:2 ein Penaltyschiessen entscheiden. Nach je fünf Schützen hiess es in der Kurzentscheidung 1:1. Pius Suter traf als sechster Schütze und sicherte den Red Wings den zweiten Punkt.