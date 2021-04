Sport

NHL

NHL: Josi führt Nashville mit zwei Assists und Penaltytreffer zum Sieg



Bild: keystone

Josi führt Nashville mit zwei Assists und Penaltytreffer zum Sieg

Detroit – Nashville 2:3 n.P.

Roman Josi, 2 Assists, 3 Shots, 1 Hit, 1 Block, 29:17 TOI

Roman Josi ist mit den Nashville Predators in der NHL weiter im Hoch. Der Berner steuert zum 3:2-Auswärtssieg gegen die Detroit Red Wings zwei Assists bei und trifft zudem im Penaltyschiessen.

Josi bereitete im dritten Drittel die Tore von Luka Kunin zum 1:1 und von Mikael Granlund vor, der vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit das 2:2 erzielte. Nach der torlosen Verlängerung sorgte Josi im Penaltyschiessen mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung.

Für Josi, seit vergangenem Samstag der erfolgreichste Schweizer Skorer in der NHL, waren es die persönlichen Punkte 23 und 24 in der laufenden Saison. Nashville liegt nach dem achten Sieg in den letzten neun Spielen in der Central Division weiter auf dem 4. Platz, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt.

Carolina – Florida 5:2

Nino Niederreiter, 3 Shots, 3 Hits, 3 Blocks, 16:06 TOI

Chicago – Dallas 4:2

Philipp Kuraschew, 1 Shot, 12:04 TOI

Pius Suter, 1 Block, 12:57 TOI​

(pre/sda)

Schweizer Skorerliste:

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Retro-Trikots der NHL-Saison 2020/21 Das Büro steht Kopf, wir sind im Playoff-Fieber Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter