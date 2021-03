Sport

NHL: Kevin Fiala und seine Minnesota Widl kassieren Prügel



Bild: keystone

Fiala und Minnesota kassieren Prügel – auch Meiers Sharks werden abgefertigt

Las Vegas – Minnesota 5:1

Kevin Fiala, 3 Schüsse, 1 Block, 17:10 TOI

Nach zuletzt sechs Siegen in Serie sind die Minnesota Wild in ein kleines Tief gefallen. Gegen die Vegas Golden Knights verloren Kevin Fiala und Co. auch das zweite Duell innert zweier Tagen. Nach der Overtime-Pleite vom Montag war es dieses Mal ein klares Verdikt: Gleich mit 1:5 wurden die Wild abgefertigt. Kevin Fiala blieb ohne Skorerpunkt und verliess das Eis mit einer Minus-1-Bilanz. Der Ostschweizer war ausserdem in eine kleine Prügelei mit Alex Pietrangelo verwickelt und kassierte dafür – zu seinem völligen Unverständnis – eine Zwei-Minuten-Strafe.

San Jose – Colorado 0:4

Timo Meier, 1 Schuss, 2 Blocks, 18:22 TOI

Zwei Tage nach dem 6:2-Sieg gegen die Colorado Avalanche gehen die San José mit Timo Meier gegen denselben Gegner mit 0:4 unter. Die Matchwinner für Colorado waren Mikko Rantanen und Gabriel Landeskog, die beide an allen vier Toren beteiligt waren. Torhüter Philipp Grubauer hielt alle 22 Sharks-Schüsse auf sein Tor und feierte den zweiten Shutout in dieser Saison.

Boston – Washington 1:2 n.P.

Jonas Siegenthaler, überzählig

Ohne den überzähligen Jonas Siegenthaler gewannen die Washington Capitals bei der Rückkehr von Zdeno Chara an seine alte Wirkungsstätte Boston mit 2:1 nach Penaltyschiessen. David Pastrnak brachte die Bruins mit seinem 10. Saisontor im Schlussdrittel in Führung, Lars Eller glich für die «Caps» aber wieder aus. Im Penaltyschiessen war Jakub Vrana schliesslich der einzige erfolgreiche Schütze.

Schweizer Skorerliste: bild: screenshot nhl

