Die New Jersey Devils kassieren in Philadelphia eine 1:6-Klatsche. Bild: keystone

1:6-Klatsche für die New Jersey Devils gegen die Flyers – Suter gewinnt mit Detroit

Philadelphia – New Jersey 6:1

Nico Hischier: Auf dem COVID-19-Protkokoll der NHL

Jonas Siegenthaler: 2 Schüsse, 1 Hit, 5 Blocks, 19:07 TOI

Akira Schmid: 7 von 8 Schüssen gehalten (87,5%), 20:00 TOI

Die New Jersey Devils müssen in der NHL die dritte Niederlage hintereinander hinnehmen. Das Team mit drei Schweizern im Kader verliert bei den Philadelphia Flyers 1:6.

Bei der hohen Niederlage gegen die Flyers kam Torhüter Akira Schmid zu seinem zweiten Einsatz. Der 21-jährige Emmentaler ersetzte im dritten Drittel Mackenzie Blackwood. Die Niederlage war zu jenem Zeitpunkt schon besiegelt. Philadelphia führte nach 40 Minuten 5:1. Schmid hatte nach seiner Beförderung aus dem AHL-Farmteam Utica Cornets am vergangenen Samstag beim 2:4 bei den New York Islanders sein Debüt in der NHL gegeben.

Zweiter Schweizer im Team der Devils war Verteidiger Jonas Siegenthaler, wogegen Captain Nico Hischier wie gegen die Islanders pausieren musste. Der Walliser fehlte erneut aufgrund des Covid-19-Protokolls der NHL. New Jersey verlor gegen einen Kontrahenten, den es zuletzt zweimal bezwungen hatte. Es waren die einzigen Siege in den vergangenen elf Spielen.

Detroit – NY Islanders 2:1

Pius Suter, 2 Schüsse, 17:44 TOI

Das Eis als Gewinner verliess Pius Suter. Der Zürcher Stürmer gewann mit den Detroit Red Wings zuhause gegen die New York Islanders 2:1. Für die Red Wings war es der erste Erfolg nach drei Niederlagen.

In der Liste im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind mittlerweile auch sechs Spieler der Carolina Hurricanes eingetragen. Wegen der Absenzen im Team mit Nino Niederreiter musste das Spiel bei den Minnesota Wild mit Kevin Fiala verschoben werden. Aus dem gleichen Grund fand auch die Partie der Nashville Predators, der Mannschaft mit Roman Josi, und den Calgary Flames in der Nacht auf Mittwoch nicht statt. Die Kanadier müssen in diesen Tagen insgesamt dreimal aussetzen. (zap/sda)

Schweizer Skorerliste: