Haas und Meier skoren, Zibanejad mit 3 Toren und 3 Assists in 1 Drittel



Bild: keystone

Zibanejad macht historische 3 Tore und 3 Assists in 1 Drittel! Haas und Meier skoren

Calgary – Edmonton 3:7

Gaëtan Haas, 1 Assist, 1 Check 14:06 TOI

Die Edmonton Oilers feiern auswärts in Calgary einen ungefährdeten 7:3-Sieg. Die Weichen sind schon früh gestellt, bereits nach acht Minuten führen Connor McDavid und Co. in der «Battle of Alberta» mit zwei Toren.

Im Schlussabschnitt hauen die Gäste aus Edmonton mit vier Toren innert neun Minuten die letzten Nägel in den Sarg. Gaëtan Haas darf sich dabei beim letzten Treffer nach einem herrlichen Pass einen Assist gutschreiben lassen.

Vegas – San Jose 5:4

Timo Meier, 1 Assist, 1 Schuss, 13:32 TOI

Timo Meier und die San Jose Sharks müssen dagegen als Verlierer vom Eis. Bis zur 47. Minute führen die Kalifornier noch mit 3:1, dann dreht Vegas das Spiel mit vier Toren in Serie. Timo Meier steht nur rund 13 Minuten auf dem Eis und gibt den Assist zum ersten Treffer der Sharks.

NY Rangers – Philadelphia 9:0

Mika Zibanejad, 3 Tore, 3 Assists, 18:23 TOI

Ein Spiel ohne Schweizer Beteiligung, aber ebenfalls erwähnenswert: Die New York Rangers zerlegen die Philadelphia Flyers in absolute Einzelteile und gewinnen gleich mit 9:0. Überragende Figur ist der Schwede Mika Zibanejad, der einen Hatrick erzielt und auch noch drei Assists gibt – und zwar in einem einzigen Drittel.

Sechs Skorerpunkte in einem Drittel erreichte in der NHL vor ihm nur der sechsfache Stanley-Cup-Sieger Bryan Trottier (1978 für die New York Islanders gegen die Rangers).

Der Kantersieg der Rangers war nicht nur wegen der Bestmarke ihres letztjährigen Toptorschützen bemerkenswert. Sie kamen zum höchsten Sieg seit 1986 ohne Headcoach David Quinn und drei seiner Assistenten, die wegen des Coronavirus dem Spiel fernbleiben mussten. (abu/sda)

Schweizer Skorerliste: Bild: screenshot nhl.com

