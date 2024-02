Nico Hischiers Team verliert trotz einem Tor des Wallisers. Bild: FR51951 AP

Alle Schweizer verlieren in der NHL – Hischier trifft bei New-Jersey-Niederlage

New Jersey – Calgary 3:5

Nico Hischier, 1 Tor, 1 Assist, 1 Check, TOI 18:45

Timo Meier, 3 Schüsse, 1 Check, TOI 14:07

Der Walliser in Diensten der New Jersey Devils kam beim 3:5 gegen die Calgary Flames auf die Ausbeute von einem Tor und einen Assist. Den Treffer erzielte der Captain nach einem Konter in Unterzahl zum zwischenzeitlichen 2:3. Für mehr reichte es dem Team aus Newark, das um die Playoff-Teilnahme bangt, jedoch nicht. Hischiers Teamkollege Timo Meier beendete die Partie mit einer Minus-3-Bilanz.

Arizona – Las Vegas 2:3

Janis Moser, 2 Schüsse, TOI 23:31

Eine Heimniederlage setzte es auch für die Arizona Coyotes mit dem Seeländer Janis Moser. Beim 2:3 gegen die Vegas Golden Knights kassierte das Heimteam die drei Gegentore zwischen der 1. und 7. Minute. Mit über 23 Minuten Eiszeit war Moser der am längsten eingesetzte Spieler seines Teams.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Vancouver – Boston 0:4

Pius Suter, 1 Schuss, 16:52

Im Duell der jeweils besten Teams der Eastern und Western Conference mussten sich die Vancouver Canucks mit Pius Suter den Boston Bruins klar geschlagen geben. Ein Doppelschlag innert 15 Sekunden zu Beginn des letzten Drittels besiegelte die 0:4-Niederlage der Gäste aus Kanada

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Winnipeg – Philadelphia 1:4​

Nino Niederreiter, 3 Schüsse, 1 Check, TOI 11:07

Ein richtiges Tief erleben derweil die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter. Nicht nur waren sie beim 1:4 gegen die Philadelphia Flyers chancenlos, es war auch ihre bereits fünfte Niederlage in Serie. Niederreiter, der eine 2-Minuten-Strafe kassierte, stand dabei nur gut elf Minuten auf dem Eis