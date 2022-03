Niederreiter freut sich über seinen 17. Saisontreffer für die Hurricanes. Bild: keystone

Niederreiter trifft bei Hurricanes-Sieg – Meier und Fiala skoren und verlieren

Carolina – Seattle 3:2

Nino Niederreiter, 1 Tor, 3 Shots, 3 Hits, 15:15 TOI

Nino Niederreiter erzielt sein 17. Tor in dieser NHL-Saison und gewinnt mit den Carolina Hurricanes daheim gegen die Seattle Kraken 3:2. Niederreiter stand im Mitteldrittel im Powerplay am richtigen Ort und konnte den Puck zum 1:1 ins leere Tor einschieben. Der Siegtreffer gelang dem Tschechen Martin Necas im Schlussabschnitt. Carolina, das zweitbeste Team der Liga, hat in den letzten elf Heimspielen immer gepunktet.

Der Powerplay-Treffer von Niederreiter. Video: streamja

Anaheim – San Jose 3:2 n.V.

Timo Meier, 1 Assist, 5 Shots, 3 Hits, 1 Block, 16:55 TOI

Timo Meier, der dank eines Assists zu seinem 54. Skorerpunkt der Saison kam, verlor mit den San Jose Sharks im kalifornischen Duell bei den Anaheim Ducks mit 2:3 nach Verlängerung. Es war die elfte Niederlage der Sharks in den vergangenen 13 Spielen.

New Jersey – St.Louis 3:2 n.V.

Nico Hischier, 1 Assist, 1 Shot, 20:30 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Shot, 1 Hit, 18:58 TOI



Nico Hischier hat einen weiteren Skorerpunkt gesammelt. Der Captain der New Jersey Devils leitete beim 3:2-Sieg gegen die St. Louis Blues das 1:0 ein. Für Hischier war es der 14. Skorerpunkt in den letzten elf Partien. Der Walliser Center hält bei 16 Toren und 22 Assists in 50 Spielen.

Minnesota – Dallas 3:6

Kevin Fiala, 1 Assist, 6 Shots, 2 Hits, 17:23 TOI

Die Minnesota Wild kassieren gegen die Dallas Stars eine empfindliche 3:6-Heimpleite. Kevin Fiala war beim zwischenzeitlichen 2:4 mit dem starken letzten Pass beteiligt.

Chicago – Tampa Bay 3:6

Philipp Kuraschew, 1 Block, 10:29 TOI

Philipp Kuraschew und seine Chicago Blackhakws unterliegen NHL-Champion Tampa Bay Lightning mit 3:6. Der 22-jährige Schweizer Stürmer zeigte dabei ein unauffälliges Spiel.

Schweizer Skorerliste: bild: nhl