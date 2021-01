Sport

NHL

NHL: Nino Niederreiter schiesst 2. Tor der Saison – Frust für Fiala



Bild: imago images/ZUMA Wire

Niederreiter schiesst zweites Saisontor und besiegt Josi – Frust für Fiala

Detroit – Columbus 2:3

Dean Kukan, 1 Schuss, 1 Check, 12:35 TOI

Die Columbus Blue Jackets feiern den ersten Sieg der Saison. Sie setzen sich am Montagabend gegen die Detroit Red Wings mit 3:2 durch. Dean Kukan kommt dabei auf etwas mehr als 12 Minuten Eiszeit für Columbus, in denen er überzeugt und kaum Schüsse auf das eigene Tor zulässt.

Nashville – Carolina 2:4

Roman Josi, 3 Schüsse, 26:08 TOI

Nino Niederreiter, 1 Tor, 2 Schüsse, 13:00 TOI

Luca Sbisa überzählig



Nino Niederreiter entscheidet das Schweizer Duell gegen Nashville und Roman Josi für sich. Der Churer schiesst den vierten Treffer der Hurricanes ins leere Tor der Predators. Auch sonst ist Niederreiter einer der auffälligeren Spieler Carolinas.

Roman Josi muss dagegen erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Eis, obwohl die Predators das Spiel mehrheitlich kontrollieren. Der Berner steht bei drei Gegentoren auf dem Eis. Luca Sbisa ist bei Nashville überzählig.

St.Louis – San Jose 5:4

Timo Meier, 1 Schuss, 14:38 TOI

Timo Meier und die San Jose Sharks geben gegen St.Louis einen 2:0-Vorsprung her. Dabei kassieren die Sharks im Mitteldrittel gleich vier Tore. Meier bleibt relativ unauffällig und kann sich keine Punkte notieren lassen.

Anaheim – Minnesota 1:0

Kevin Fiala, 5 Schüsse, 3 Checks, 18:00 TOI

Auch nach drei Spielen wartet Kevin Fiala noch auf seinen ersten Skorerpunkt in der neuen Saison. Gegen die Anaheim Ducks setzt es für die Minnesota Wild eine ärgerliche 0:1-Niederlage ab, wobei der Ostschweizer insbesondere in Überzahl ein Aktivposten ist, den Puck aber nicht am überragenden John Gibson im Ducks-Tor vorbeibringt.

Edmonton – Montreal 1:3

Gaetan Haas noch nicht einsatzfähig

Die Montreal Canadiens schieben Connor McDavid und Leon Draisaitl einen Riegel vor und gestehen beim 3:1-Sieg in Edmonton den beiden Superstars nur je eine Torchance zu. Gaëtan Haas ist nach seiner Covid-Erkrankung bei den Oilers weiterhin noch nicht Einsatzfähig.

