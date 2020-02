Sport

NHL: Sharks verlieren trotz 20. Saisontor von Meier – Malgin mit Assist



Sharks verlieren trotz dem 20. Saisontor von Timo Meier – Denis Malgin mit Assist

San Jose – Florida Panthers 3:5

Timo Meier, 1 Tor, 3 Schüsse, 18:17 TOI.

Denis Malgin, 1 Assist, 1 Schuss, 8:23 TOI.

Nach drei Siegen in den letzten vier Spielen verlieren die San Jose Sharks in der NHL daheim gegen die Florida Panthers 3:5. Sie bleiben 12 Punkte hinter einem Platz in den Playoffs.

Timo Meier erzielte mit seinem 20. Saisontor nach 58:20 Minuten – er traf mit der Backhand aus spitzem Winkel – den Anschluss zum 3:4. Aber es half nicht mehr, denn fünf Sekunden vor Schluss machten die Gäste mit einem Schuss ins leere Tor alles klar.

Den Panthers steuerte Denis Malgin zu Beginn des Schlussdrittels einen Assist zur zeitweiligen 3:1-Führung bei.

Vegas – Washington 3:2

Jonas Siegenthaler, 1 Schuss, 13:16 TOI.

Ein knappe Niederlage gab es für Jonas Siegenthaler mit den Wahshington Capitals. Nach einem 0:3 nach zwei Dritteln kamen die Capitals dank zwei Toren von T.J. Oshier nochmals auf 2:3 ran, zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Die Schweizer Skorer in der NHL

