Josi-Assist in der Overtime bringt Nashville den Sieg – Kurashev verliert «Connor-Bowl»

Nashville – Philadelphia 3:2nV

Roman Josi, 1 Assist, 1 Schuss, 23:35 TOI

Die Nashville Predators feiern einen 3:2-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers. Beim entscheidenden Tor von Filip Forsberg war es der Schweizer Captian Roman Josi, der den letzten Pass gab.

Mit sieben Siegen aus den letzten zehn Spielen befinden sich die «Preds» derzeit einigermassen komfortabel auf einem Playoff-Platz.

Edmonton – Chicago 4:1

Philipp Kurashev, 2 Schüsse, 19:11 TOI

In der NHL kam es in dieser Nacht erstmals zum «Connor-Bowl». Superstar Connor McDavid traf erstmals auf Supertalent Connor Bedard. Dem 18-jährige Bedard gehörte der Beginn des Spiels. Er brachte seine Chicago Blackhawks nach etwas mehr als drei Minuten mit einem raffinierten Schuss in Führung.

Danach übernahmen allerdings McDavids Edmonton Oilers das Zepter. Sie drehten das Spiel noch vor der ersten Pause und gewannen am Ende souverän mit 4:1. Philipp Kurashev, der Schweizer Stürmer bei Chicago, blieb ohne Skorerpunkt.

Vancouver – Tampa Bay 4:1

Pius Suter verletzt

Die Vancouver Canucks sind weiterhin kaum zu bremsen. Die Kanadier gewannen ohne den weiterhin verletzten Pius Suter auch gegen die Tampa Bay Lightning souverän mit 4:1. Brock Boeser sorgte mit einem Hattrick im Alleingang für den Unterschied.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Pittsburgh – Arizona 4:2

Janis Moser, 1 Schuss, 1 Check, 25:49 TOI

Keine Punkte – weder für die Tabelle noch für die Skorerliste – gab es für Janis Moser und die Arizona Coyotes. Sie unterlagen auswärts den Pittsburgh Penguins mit 2:4. Moser erhielt dabei von allen Coyotes-Spielern die meiste Eiszeit.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

San Jose – Winnipeg 2:1

Nino Niederreiter, 3 Schüsse, 2 Checks 14:33 TOI

Eine Niederlage setzte es auch für Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets ab, und zwar eine sehr ärgerliche. Sie verloren auswärts bei den San Jose Sharks mit 1:2. Youngster William Eklund sorgte rund fünf Minuten vor dem Ende für die Entscheidung zu Gunsten der Kalifornier. Niederreiter konnte sich trotz dreier Schüsse nicht in die Skorerliste eintragen. (abu)