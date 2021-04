Sport

NHL: Niederreiters Carolina Hurricanes sind einfach nicht zu stoppen



Bild: keystone

Niederreiters Hurricanes nicht zu stoppen – auch Josis Predators siegen weiter

Carolina – Florida 3:0

Nino Niederreiter, 1 Assist, 1 Shot, 1 Hit, 13:56 TOI

Die Carolina Hurricanes bleiben in der NHL im Hoch. Das Team mit Nino Niederreiter feiert mit dem 3:0 gegen die Florida Panthers den dritten Sieg in Folge und übernimmt in der Central Division die Führung.

Niederreiter liess sich den Assist zum dritten Tor durch Martin Necas kurz vor Schluss gutschreiben. Für den Churer war es der 24. Skorerpunkt in der laufenden Meisterschaft. Mit dem zweiten Erfolg gegen die Panthers innert 48 Stunden lösten die Hurricanes die Mannschaft aus Florida an der Spitze der Central Division ab.

Detroit – Nashville 1:7

Roman Josi, 1 Shot, 1 Hit, 1 Block, 21:39 TOI

Ebenfalls zum dritten Sieg in Folge - und zum neunten in den letzten zehn Spielen - kam Nashville mit Roman Josi. Die Predators fertigten die Detroit Red Wings auswärts gleich mit 7:1 ab. Zwei Tage nach dem 3:2-Sieg nach Penaltyschiessen gegen den gleichen Gegner geriet Nashville zu Beginn des zweiten Drittels zwar in Rückstand, doch Viktor Arvidsson korrigierte umgehend und leitete damit an seinem 28. Geburtstag auch einen persönlich höchst erfolgreichen Abend ein. Der Schwede erzielte im dritten Drittel zwei weitere Treffer und schaffte damit zum dritten Mal einen Hattrick in der NHL.

Ottawa – Edmonton 1:3

Gaetan Haas, 1 Shot, 2 Hits, 10:04 TOI

Zu den Gewinnern des Abends gehörte auch Gaëtan Haas. Der Seeländer siegte mit Edmonton bei den Ottawa Senators 3:1. Für die Oilers war es in der neunten Begegnung mit dem Team aus Kanadas Hauptstadt in dieser Saison der neunte Sieg.

Chicago – Dallas 1:5

Philipp Kuraschew, 1 Assist, 2 Shots, 11:11 TOI

Pius Suter, 1 Shot, 1 Hit, 16:49 TOI​

Eine Kanterniederlage kassierten Philipp Kuraschew und Pius Suter mit den Chicago Blackhawks. Beim 1:5 gegen die Dallas Stars verbuchte Kuraschew beim Treffer von Dominik Kubalik immerhin noch einen Assist. (pre/sda)

Schweizer Skorerliste: bild: screenshot nhl

