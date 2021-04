Sport

NHL: Starke Schweizer – fünf Tore mit Beteiligung von Suter, Fiala & Co.



Starke Nacht der Schweizer: Suter trifft im Direktduell mit Josi +++ Fiala mit Sieg

Chicago – Nashville 5:4 n.V.

Pius Suter, 1 Tor, 1 Assist, 1 Schuss, 17:02 TOI

Philipp Kurashev, 2 Checks, 14:30 TOI

Roman Josi, 1 Assist, 4 Schüsse, 22:07 TOI​

Pius Suter eröffnete beim Sieg (5:4 n.V.) der Chicago Blackhawks über die Nashville Predators das Skore. Der Zürcher traf mit seinem einzigen Torschuss der Partie zur 1:0-Führung. Als Passgeber war 24-Jährige auch beim 4:4-Ausgleich beteiligt, der eine Aufholjagd krönte.

Mit drei Treffern innert knapp drei Minuten gestalteten die Blackhawks die Partie wieder ausgeglichen. Dabei war auf der Gegenseite Roman Josi zu Beginn des Schlussdrittels mit einem Assist noch an der 4:1-Führung beteiligt gewesen.

Arizona – Minnesota 1:4

Kevin Fiala, 1 Tor, 5 Schüsse, 16:28 TOI

Kevin Fiala schoss den 1:1-Ausgleich für die Minnesota Wild gegen die Arizona Coyotes. Wie schon zwei Tage zuvor konnten sich die Gäste durchsetzen. Die Siegesserie von Fiala und Minnesota steht nun bei fünf Spielen.

Las Vegas – San José 5:2

Timo Meier, 1 Tor, 4 Schüsse, 16:21 TOI

Für Timo Meier und die San José Sharks hagelte es die siebte Niederlage am Stück. In Las Vegas kam es zum zweiten Direktduell innert drei Tagen und erneut konnten sich die Gastgeber durchsetzen. Timo Meier gelang zwar der Führungstreffer und nach 31 Minuten lagen die Sharks mit 2:1 erneut vorne, doch in der Folge trafen die Golden Knights viermal und konnten den Sieg so an sich reissen.

Edmonton – Montreal 3:4

Gaëtan Haas, 2 Schüsse, 9:34 TOI

Mit Gaëtan Haas war ein sechster Schweizer im Einsatz. Mit den Edmonton Oilers konnte er aber keinen Erfolg feiern, Montreal gelang die Revanche für die Niederlage von der Nacht auf Dienstag. (nih/sda)

