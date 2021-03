Sport

NHL

NHL: Assists für Kurashev und Meier, Fiala kassiert Klatsche



Bild: keystone

Assists für Kurashev und Meier – Fiala kassiert Klatsche mit Minnesota

Tampa Bay – Chicago 4:1

Philipp Kurashev (CHI), 1 Assist, 2 Schüsse, 13:52 TOI

Pius Suter (CHI), 1 Schuss, 14:08 TOI



Die Chicago Blackhawks können das Spiel gegen den amtierenden Stanley-Cup-Champion Tampa nach Schüssen zwar ausgeglichen gestalten, sind in Realität aber chancenlos. Beim einzigen Treffer der Hakws gibt Philipp Kurashev den zweiten Assist. Pius Suter bleibt ohne Skorerpunkt.

San Jose – St.Louis 2:5

Timo Meier (SJS), 1 Assist, 1 Check, 16:23 TOI

Das Spiel in San Jose ist enger, als es das Endresultat vermuten lässt. Mehr als 40 Minuten gestalten die Sharks das Spiel gegen die Blues ausgeglichen. Doch eine hart gepfiffene Strafe wegen eines Bully-Vergehens und das darauffolgende Gegentor im Powerplay brechen den Kaliforniern das Genick.

Timo Meier gibt beim zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich einen herrlichen Assist, der es Tomas Hertl ermöglicht, alleine aufs Tor von St.Louis loszuziehen.

Colorado – Minnesota 6:0

Kevin Fiala (MIN), 2 Schüsse, 17:25 TOI

Absolut chancenlos sind die Minnesota Wild bei den Colorado Avalanche, die langsam beginnen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Kevin Fiala ist dabei einer der auffälligeren Wild-Akteure, aber auch er schafft es nicht, den Deutschen Philipp Grubauer im Colorado-Tor zu bezwingen.

Carolina – Columbus 2:3nP

Nino Niederreiter (CAR), 3 Schüsse, 19:22 TOI

Dean Kukan (CBJ), 1 Schuss, 4 Checks, 4 Blocks, 15:25 TOI

Das Schweizer Duell zwischen Nino Niederreiter und Dean Kukan geht an Kukan und die Columbus Blue Jackets. Den Sieg haben Kukan und Co. auch ihrem Torhüter zu verdanken, denn Elvis Merzlikins packt in der Verlängerung einen unglaublichen Save aus.

Im Penaltyschiessen sichern Patrik Laine und Oliver Björkstrand den Blue Jackets den Sieg. Niederreiter verschiesst seinen Versuch im Shootout.

Edmonton – Winnipeg

Gaëtan Haas (EDM), 1 Schüsse, 2 Checks, 12:47 TOI

Die Edmonto Oilers drehen das Spiel gegen die Winnipeg Jets nach 0:2-Rückstand. Die Wende leitet Connor MacDavid mit einem Solotor ein und beendet sie mit dem Assist zum 3:2 von Leon Draisaitl. Gaëtan Haas bleibt ohne Skorerpunkt, zeigt insgesamt aber eine solide Partie

Florida – Nashville 0:2

Roman Josi (NSH) verletzt

Luca Sbisa (NSH) verletzt



Die Nashville Predators, die ohne die verletzten Roman Josi und Luca Sbisa antreten, lassen gegen Florida 49 Schüsse auf den eigenen Kasten zu. Goalie Juuse Saros wehrt dabei 47 dieser Schüsse ab, doch weil ihn seine Vorderleute im Stich lassen und kein einziges Tor fabrizieren, gehen die «Preds» am Ende trotzdem als Verlierer vom Eis.

New Jersey – Pittsburgh 1:3

Nico Hischier (NJD) verletzt

Yannick Weber (PIT) Taxi Squad​

Die New Jersey Devils gehen gegen Pittsburgh zwar früh in Führung, verlieren am Ende aber doch einigermassen deutlich. Nico Hischier fehlt den Devils weiterhin verletzt.

Washington – NY Rangers 1:3

Jonas Siegenthaler (WSH) überzählig

Jonas Siegenthaler muss von der Tribüne zuschauen, wie seine Washington Capitals gegen die aufstrebenden New York Rangers mit 1:3 verlieren.

Schweizer Skorerliste: Bild: screenshot nhl.com

