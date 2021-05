NHL: Kevin Fiala und Nico Hischier treffen

Sport

NHL: Kevin Fiala schiesst Minnesota in der Verlängerung zum Sieg – auch Hischier trifft

Minnesota Wild – St. Louis Blues 4:3 n.V.

Kevin Fiala, 1 Tor, 1 Assist

Kevin Fiala schiesst die Minnesota Wild mit dem Tor in der Verlängerung zum 4:3-Sieg gegen die St. Louis Blues.

Fiala traf in der 62. Minute nach einer schönen Einzelleistung und einem Doppelpass mit Mats Zuccarello. Zuvor war der Ostschweizer in der 59. Minute bereits mit einem Assist am 3:3 beteiligt gewesen, das zustande kam, nachdem die Wild den Goalie durch einen weiteren Feldspieler ersetzt hatten. Fiala hat in dieser Saison 37 Skorerpunkte erzielt.

New Jersey Devils – Philadelphia Flyers 4:1

Nico Hischier, 1 Tor

Hischier traf beim 4:1, dem dritten Sieg in Folge der Devils gegen die Philadelphia Flyers, im Schlussdrittel zum 3:0. Der Walliser eroberte den Puck an der eigenen blauen Linie und erzielte im Alleingang seinen sechsten Saisontreffer. (sda)

