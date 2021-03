Sport

NHL

NHL: Timo Meier feiert wichtigen Sieg mit den San Jose Sharks



Bild: keystone

Timo Meier feiert wichtigen Sieg mit den Sharks – Sabres kassieren 15. Pleite in Folge

San Jose – Los Angeles 4:2

Timo Meier, 4 Shots, 1 Hit, 15:40 TOI

Die San Jose Sharks feiern im Ringen um die Playoff-Plätze einen wichtigen Sieg. Gegen Tabellennachbar Los Angeles gewinnt das Team mit dem Schweizer Timo Meier 4:2.

Während sich der 24-jährige Appenzeller Meier gegen die Los Angeles Kings in seinen rund 16 Minuten auf dem Eis diskret zeigte, trat Teamkollege Evander Kane mit zwei Toren als Matchwinner auf den Plan. Der Kanadier erzielte die wichtigen Tore zum 2:0 und 3:1, die dem Nervenkostüm des Heimteams zuträglich waren.

Trotz des zweiten Sieges in Folge präsentiert sich die Ausgangslage im Duell um einen Playoff-Platz für die Sharks nicht besonders angenehm. Nach Verlustpunkten liegt das Team um Meier vier Punkte hinter den Playoff-Rängen zurück.

Minnesota – Anaheim 3:2

Kevin Fiala, 4 Shots, 2 Blocks, 17:20 TOI

Die Minnesota Wild feiern nach den beiden Kanterniederlagen gegen die Colorada Avalanche den zweiten Sieg in Folge gegen die Anaheim Ducks. Beim knappen 3:2-Erfolg konnte Kevin Fiala keinen Skorerpunkt verbuchen. Zum Matchwinner für die Wild wurde der Deutsche Nico Sturm, der bereits im Mitteldrittel den 3:2-Siegtreffer erzielte.

Pittsburgh – Buffalo 5:2

Trotz der Entlassung des früheren Schweizer Nationaltrainers Ralph Krueger geben die Buffalo Sabres ein desolates Bild ab. Beim 2:5 in Pittsburgh kassierte Buffalo die 15. Niederlage in Folge und setzte damit einen neuen Negativrekord. Seit 2005 in der besten Eishockey-Liga der Welt Penaltyschiessen eingeführt wurden, blieb kein Team 15 Mal in Folge ohne Sieg.

Schweizer Skorerliste: bild: screenshot nhl

