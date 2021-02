Sport

NHL

NHL: Josi und Niederreiter treffen, Assists für Suter und Kurashev



Bild: keystone

Schweizer in Skorerlaune: Josi und Niederreiter treffen, Assists für Suter und Kurashev

Chicago – Carolina 6:4

Pius Suter, 1 Assist, 2 Schüsse, 2 Blocks, 13:06 TOI

Philipp Kurashev, 1 Assist, 2 Schüsse, 6:56 TOI

Nino Niederreiter, 1 Tor, 3 Schüsse, 16:36 TOI​

Im Schweizer Duell zwischen Nino Niederreiters Carolina Hurricanes und den Chicago Blackhawks mit den beiden Rookies Pius Suter und Philipp Kurashev gehen letztere als Sieger vom Eis. Dabei verbuchen alle drei Schweizer je einen Skorerpunkt.

Trotz eines Assists beim zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich von Mattias Janmark zieht Philipp Kurashev einen frustrierenden Abend ein. Der Berner steht im ersten Drittel bei zwei Gegentoren auf dem Eis und wird in der Folge kaum mehr eingesetzt. Headcoach Jeremy Colliton: «Er hat nicht mehr viel gespielt, aber mir hat gefallen, wie er reagiert hat. Ich weiss, dass er im nächsten Spiel besser sein wird.»

Pius Suter ermöglicht Chicago dagegen den Sieg. Beim spielentscheidenden 5:4 für die Blackhawks fischt der Zürcher die Scheibe vor dem Tor runter. Zwar bringt er sie dann nicht selbst über die Linie, dafür ist Alex DeBrincat besorgt, Suter holt sich aber den wichtigen Assist.

Nino Niederreiter zeigt ein gutes Spiel und kurz nach Beginn des zweiten Drittels zum zwischenzeitlichen 2:3-Anschlusstreffer.

Florida – Nashville 5:6

Roman Josi, 1 Tor, 3 Schüsse, 5 Blocks, 24:23 TOI

Luca Sbisa verletzt​

Roman Josi leitet für die Nashville Predators das Comeback gegen die Florida Panthers ein. Noch etwas mehr als zwei Minuten sind zu spielen, die Preds liegen mit 3:5 zurück, da trifft Josi aus der Distanz.

Wenig später doppelt Matt Duchene in Überzahl nach und am Ende gewinnt Nashville dank Matchwinner Filip Forsberg (2 Tore, 3 Assists) in der Verlängerung.

Columbus – Dallas 4:3

Dean Kukan, 1 Schuss, 1 Check, 13:58 TOI

Die Columbus Blue Jackets revanchieren sich für die 3:6-Niederlage von vor zwei Tagen und gewinnen gegen die Dallas Stars mit 4:3. Verteidiger Dean Kukan zeigt dabei ein nahezu perfektes Spiel in der eigenen Zone. Columbus lässt in den 14 Minuten, in denen der Zürcher auf dem Eis steht nur mickrige zwei Schüsse auf das eigene Tor zu.

Rangers – Washington 4:2

Die Washington Captials verlieren auswärts bei den New York Rangers mit 2:4. Jonas Siegenthaler kommt dabei als siebter Verteidiger nur auf sieben Minuten Eiszeit.

Schweizer Skorerliste: Bild: screenshot nhl.com

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL NHL-Einsätze von Schweizer Eishockeyspielern Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter