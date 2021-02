Sport

NHL-Schweizer im Hoch: Nino Niederreiter trifft doppelt



Nino Niederreiter war auch in der Nacht auf Samstag in Torlaune. Der 28-jährige Churer erzielte zwei Tore und ein Assist beim 5:3-Erfolg der Carolina Hurricanes gegen die Chicago Blackhawks. Gaëtan Haas kam zu seinem ersten Saisontreffer für Edmonton.

Im Schweizer Duell zeigte es der Routinier den beiden Rookies Pius Suter und Philipp Kuraschew. Niederreiter traf in der 16. Minute mit einem schönen Schuss zum 1:0 und erzielte in der Schlussphase das 4:2, nachdem ihn der Schwede Jesper Fast im Powerplay mit einem genialen Pass freigespielt hatte. Am 2:0 war er mit einem Assist beteiligt.

Niederreiter hat in dieser Saison in 15 Spielen schon neunmal getroffen. «Ich bin froh, dass es nun wieder läuft», sagte der Stürmer. Im letzten Jahr waren ihm in 67 Partien nur elf Treffer gelungen. Suter und Kuraschew, die in North Carolina ohne Skorerpunkte blieben, haben in dieser Saison sechs respektive fünf Tore erzielt.

Haas traf beim 2:1-Sieg der Edmonton Oilers bei den Calgary Flames Ende des Mitteldrittels. Im Nachschuss erzielte er das 2:0. Für den ehemaligen Berner, der im Februar verletzungsbedingt zwei Wochen ausgefallen war, war es das sechste NHL-Tor und das erste in der laufenden Saison. (aeg/sda)

Schweizer Skorerliste:

