NHL: Suter schiesst sein siebtes Saisontor – Josi gibt zwei Assists



Suter schiesst sein siebtes Saisontor – Josi gibt zwei Assists

Chicago Blackhawks – Detroit Red Wings 7:2

Chicago: Pius Suter: 1 Tor, 2 Schüsse, 18:03 TOI

Chicago: Philipp Kuraschew 2 Schüsse, 14:51 TOI



Pius Suter hat seinen siebten NHL-Treffer erzielt. Der Zürcher Rookie traf beim 7:2-Heimsieg der Chicago Blackhawks gegen die Detroit Red Wings. Suter, der treffsicherste Neuling der NHL, traf 92 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels zum 3:1. Der 24-Jährige war mit einem Schuss via Pfosten erfolgreich, nachdem ihn Patrick Kane freigespielt hatte.

Danach baute Chicago, das am Vortag den Red Wings noch unterlegen war, die Führung innerhalb kurzer Zeit aus. Zu den späten Torschützen gehörten auch die früher in der Schweiz tätigen Stürmer, Dominik Kubalik und Kane. Letzterer schoss seinen 400. Treffer in der NHL.

Nashville Predators – Columbus Blue Jackets 3:1

Nashville: Roman Josi 2 Assists, 3 Schüsse, 26:09 TOI

Josi kam mit den Nashville Predators zum dritten Sieg gegen Columbus innerhalb von zehn Tagen. Beim 3:1 war der Berner Captain an den letzten beiden Toren beteiligt. Das 2:1 initiierte er im Powerplay, das 3:1 vom Finnen Erik Haula ermöglichte er mit einem idealen Pass in Unterzahl.

New Jersey Devils – Washington Capitals 2:3

New Jersey: Nico Hischier fehlte angeschlagen

Der andere Schweizer Captain in der NHL musste eine Pause einlegen. Nico Hischier fehlte den New Jersey Devils beim 2:3 gegen die Washington Capitals angeschlagen. Der Walliser war am Samstag in der Schlussphase gegen den gleichen Gegner von einem Puck am Kopf getroffen worden. (ram/sda)

Schweizer Skorerliste: tabelle: nhl

