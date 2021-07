Sport

Olympia 2020

Olympia 2020: Alle Emotionen von Belinda Bencic nach ihrem Gold im Tennis



Bild: keystone

«Dachte, ich kann nicht mehr» – alle Emotionen zu Bencics Olympia-Triumph in Tokio

Am Samstag hat Belinda Bencic ihre noch junge Karriere in Tokio gekrönt. Die Ostschweizerin setzte sich in einem hochstehenden Final gegen Marketa Vondrousova in drei Sätzen durch und kürte sich so zur Olympiasiegerin. Es folgten die grossen Emotionen – bei ihr und auch in ihrem Umfeld.

Das Auf und Ab im Spiel

Schon das Spiel selbst war eine emotionale Achterbahnfahrt. Nach einem starken ersten Satz musste Bencic den zweiten Durchgang abgeben und begann, mit sich selbst zu hadern. Dennoch fing sich die Ostschweizerin und entschied den dritten Satz für sich.

Die Emotionen von Belinda Bencic im Olympia-Final 1 / 11 Die Emotionen von Belinda Bencic im Olympia-Final quelle: keystone / laurent gillieron

Die Siegerehrung

Als kurz nach dem Triumph die Siegerehrung anstand, konnte Bencic ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten.Während der Nationalhymne kamen der Ostschweizerin die Tränen der Freude. Danach strahlte sie für die Fotos mit ihrer neuen Medaille um die Wette, ehe sie beim Verlassen des Courts ihrem Team zujubelte.

Video: SRF

Bencics Reaktion im Interview

Nur kurz nach der Siegerehrung äusserte sich Bencic gegenüber SRF erstmals zu ihrem bisher grössten Triumph. Dabei konnte die Schweizerin selbst noch nicht so richtig fassen, was sie soeben erreicht hatte.

«Ich kann es nicht glauben, ich weiss nicht, wie das möglich ist. Ich dachte heute, dass ich nicht mehr kann. Aber ich habe mit allem gekämpft, mit dem ich kämpfen konnte. Im Moment ist es wie in Schock, es passiert alles so schnell. Ich brauche eine Zeitlang, bis ich das realisiere. Ich geniesse es unglaublich. Es ist wahrscheinlich das Grösste, was ich in der Karriere werde erreichen können. Und das kann mir niemand wegnehmen.» SRF

Vater Ivans Freude

Neben Belinda Bencic selbst kam auch ihr Vater Ivan im SRF kurz nach dem Sieg zu Wort. Der langjährige Coach der Ostschweizerin weilt nicht in Tokio, sondern in seiner Heimat Bratislava. Auch ihm waren die Emotionen über den Sieg anzuhören.

«Die letzten Matches waren unglaublich eng. Es ist einfach schön, dass sie das hier gewinnen konnte. Im Tennis muss man bei jedem Punkt leiden, es ist der Wahnsinn für alle Eltern. Wenn man so konsequent arbeitet, wie wir das gemacht haben, dann kommen aber die Resultate, Und dass es nun gleich der Olympiasieg ist, ist umso schöner.» srf

Die Gratulationen

Nach dem grossen Sieg meldete sich auch viel weitere Prominenz auf Social Media zu Wort, um Bencic zu gratulieren. So etwa Roger Federer, mit welchem sie zweimal den Hopman Cup gewinnen konnte, oder Bundesrätin Viola Amherd.

Wow, was für ein spannendes Tennis-Finale! Herzliche Gratulation @BelindaBencic zu Olympia-Gold im Einzel 🥇🎾 und dieser fantastischen Leistung💪👏☺️!! Die🇨🇭drückt die Daumen für den Doppel-Final🤞🍀 @swissteam @SwissOlympians @swiss_tennis #Tokyo2020 — Viola Amherd (@Violapamherd) July 31, 2021

Congrats @BelindaBencic !!!! Welcome to the Gold Medal Club!!!! 🥇👏 — Monica Puig (@MonicaAce93) July 31, 2021

Congratulations @BelindaBencic on your beautiful golden moment and to @VondrousovaM for winning a silver medal for our country!



Incredible final 👏🇨🇿😘@Tokyo2020 | @olympijskytym — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) July 31, 2021

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Alle Schweizer Medaillen-Gewinner bei Olympia 2020 in Tokio 1 / 14 Alle Schweizer Medaillen-Gewinner bei Olympia 2020 in Tokio quelle: keystone / laurent gillieron Japanische Olympia-Heldin: Mit diesen Videos verblüfft die 13-Jährige auf Social-Media Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter