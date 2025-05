Xherdan Shaqiri und der FC Basel sind in der nächsten Saison sicher in einem europäischen Wettbewerb vertreten. Bild: keystone

FCB ist sicher in einer Ligaphase – die Ausgangslage der Super League für den Europacup

Die wichtigste Entscheidung ist in der Championship Group mit dem Meistertitel des FC Basel gefallen. In den letzten Spielen geht es nun noch um die Plätze für das europäische Geschäft. Wir liefern die Übersicht.

Timo Rizzi Folge mir

Zum vorübergehend letzten Mal dürfen nächste Saison fünf Schweizer Klubs am Europacup teilnehmen. Da die Schweiz in der 5-Jahres-Wertung der UEFA auf Platz 17 zurückgefallen ist, dürfen sich in der Saison 2026/27 nur vier Teams aus der Schweiz auf der europäischen Bühne präsentieren.

Nun geht es aber zunächst um die kommende Spielzeit. Bereits sicher in einem europäischen Wettbewerb ist der FC Basel. Und noch ein weiteres Team wird sicherlich entweder in der Europa League oder der Conference League dabei sein, mitentscheidend ist dabei auch der Cupfinal zwischen Basel und Biel. Wir liefern dir die Übersicht.

Welche Klubs dürfen noch von Europa träumen?

Alle sechs Mannschaften der Championship Group haben aktuell noch Chancen, sich in den ersten vier resp. fünf Plätzen zu platzieren. Ob der Fünfte der Meisterschaft auch noch an der Qualifikation für die Conference League teilnehmen kann, hängt davon ab, wer den Cupfinal gewinnt.

Tabelle der Championship Group:

Sollte Biel gegen den frisch gekrönten Meister die grosse Sensation gelingen, würde das Team der Promotion League mindestens an der Ligaphase der Conference League teilnehmen. Sichert sich Basel das Double, hätte hingegen der Dritte der Super League die Chance auf die Europa League und wäre sicher in der Ligaphase eines der drei europäischen Wettbewerbe.

Wie gross sind die Schweizer Chancen auf die Champions League?

Genau gleich wie die Berner Young Boys im letzten Jahr muss Basel als Schweizer Meister nur eine Runde überstehen, um an der Ligaphase der Königsklasse teilzunehmen. Gelingt dies dem FCB nicht, müsste er sich mit der Europa League zufriedengeben.

In dieser Saison qualifizierte sich YB für die Königsklasse. Bild: keystone

Schon drei Runden muss der Vizemeister überstehen, welcher in der zweiten Qualifikationsrunde in das Geschehen eingreifen muss. Bei einem Scheitern würde die europäische Reise in der Europa League weitergehen und bei einer weiteren Niederlage wäre der Fall in die Conference League die Folge. Der Vizemeister muss eine Runde überstehen, um in der Ligaphase eines Wettbewerbs teilzunehmen.

Warum könnte der 3. Platz besser als der 2. Platz sein?

Wenn Basel am 1. Juni auch noch den Cup gewinnt, wäre der Dritte sicher für eine Ligaphase qualifiziert, im Gegensatz zum Zweiten, der zwar an der Champions-League-Qualifikation teilnehmen kann, aber mindestens eine Runde für das europäische Geschäft überstehen muss.

Servette ist momentan Zweiter, YB Dritter. Bild: keystone

Allerdings wird über das Schicksal des Dritten erst nach der Saison bestimmt. Bei einer weiteren Cupsensation der Bieler müsste das Team vom dritten Platz aus drei Runden in der Conference-League-Qualifikation überstehen, und der FCB aus der dritthöchsten Schweizer Liga wäre sicher in einer Ligaphase vertreten.

Warum der Fünfte im Final zu Basel halten sollte

Spätestens wenn die Saison vorbei ist, wird nicht nur der Verein auf Platz drei, sondern auch jener auf Platz fünf dem FC Basel die Daumen drücken. Denn sollte dem FCB zusätzlich zur Meisterschaft der Cupsieg gelingen, könnte auch der Fünfte noch am europäischen Geschäft teilnehmen.

Wenn Basel nach dem Meistertitel auch noch über den Cupsieg jubeln kann, würden sich zwei Mannschaften besonders freuen. Bild: keystone

Dann würden der Viert- und Fünftplatzierte in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation starten. Für die Mannschaft auf dem vierten Platz hat das Resultat des Cupfinals keine Auswirkungen auf das europäische Abenteuer.

Wie ist die Ausgangslage eine Saison später?

